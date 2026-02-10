orange și vodafone anunță scumpirea abonamentelor de telefonie mobilă

Orange România și Vodafone au anunțat luni seară majorarea tarifelor pentru abonamentele de telefonie și internet mobil.

Creșterea va fi de 6,8% și este justificată de ambele companii prin impactul inflației asupra costurilor operaționale.

Orange România a precizat că majorarea se va aplica începând cu luna aprilie 2026 pentru persoanele fizice și nu va afecta ratele în derulare, taxele administrative, chiria pentru echipamente, serviciile de conținut sau traficul suplimentar consumat peste resursele incluse în abonament. Conform companiei, inflația medie anuală a fost de 9,7% în 2023, 5,8% în 2024 și 6,8% în 2025, ceea ce a influențat semnificativ costurile de furnizare a serviciilor.

„Pentru a putea continua să oferim servicii de calitate în acest context economic, în care inflaţia raportată pentru luna decembrie 2025 de către Eurostat a fost de 8,6%, vom fi nevoiţi să aplicăm o indexare a preţurilor de 6,8% în acest an. Această indexare respectă prevederile contractuale, fiind mai mică decât procentul maxim de 8% prevăzut în contract. Indexarea va fi aplicată lunar, la tariful abonamentului pentru serviciile contractate (fără reduceri), începând cu luna aprilie”, a anunțat Orange.

Potrivit Libertatea, în paralel, Vodafone România va majora tarifele abonamentelor începând cu factura următoare, fără să precizeze dacă este vorba despre luna februarie sau martie 2026. Compania explică că ajustarea de 6,8% corespunde indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) comunicat de Eurostat pentru 2025 și este necesară pentru menținerea calității serviciilor oferite. Ultima scumpire Vodafone a avut loc în vara lui 2025, cu 1,3 euro pe abonament, TVA inclusă.

România rămâne țara cu cea mai mare inflație din UE, urmată de Slovacia (4,1%) și Estonia (4%). La polul opus se află Cipru (0,1%), Franța (0,7%) și Italia (1,2%), conform datelor Eurostat publicate pe 19 ianuarie 2026. La nivelul zonei euro, rata anuală a inflației a scăzut la 1,9%, sub ținta BCE de 2%, serviciile având cea mai mare contribuție (1,54%), urmate de alimente, alcool și tutun (0,49%), în timp ce prețurile energiei au scăzut (-0,18%).