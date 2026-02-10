pază scumpă pentru depoul cfr de la sibiu: prețul se apropie de 1 milion de lei

CFR Călători plătește aproape 1 milion de lei pentru pază la depoul din Sibiu. Societatea națională de transport feroviar de călători caută o firmă specializată care să vegheze asupra bunurilor și valorilor din depou care ar putea fi furate sau distruse.

Depoul din Sibiu este situat pe strada Dorobanților, nr. 22, pe o suprafață de 63.000 de metri pătrați. Acolo se află sediul administrativ, hala de reparații circulară, hala de reparații automotoare, hala de proces tehnologic, parcul de locomotive și automotoare, depozitele supraterane cu combustibil și lubrifianți, depozitul de carburant, imobilul cu dormitoarele personalului, muzeul de locomotive cu abur și alte clădiri. Toate acestea trebuie păzite, potrivit CFR Călători, de către o firmă care să se asigure că bunurile nu vor fi sustrase sau deteriorate. De asemenea, firma de pază va trebui să aibă grijă și de angajații societății, ca aceștia să nu fie agresați, dar și să se asigure că nicio persoană neautorizată nu intră fără drept în obiectivul protejat.

Potrivit caietului de sarcini, pot participa la licitația lansată de CFR călători doar societățile specializate pe pază și protecție, care dețin licență eliberată de IGPR. „Conducătorul societății specializate de pază și protecție trebuie să dețină avizul Inspectoratului de Poliție Județean în a cărei rază teritorială își are sediul societatea respectivă”.

Paza va fi asigurată permanent, 24/24, cu personal organizat în posturi fixe și mobile, acoperind toate incintele, clădirile și obiectivele din Depoul Sibiu. „Paza se va organiza în regim permanent, asigurându-se 3 posturi de pază, din care 1 este fix și mobil la poarta nr. 1 (acces cabină 5 acari), postul 2 fix și mobil la poarta nr. 1 (acces auto) și postul 3 este mobil”, potrivit caietului de sarcini scos la licitație.

Paznicii vor fi îmbrăcați cu uniforme și vor avea ecusoane de identificare. De asemenea, vor deține asupra lor mijloace de intervenție și apărare individuală, precum bastoane de cauciuc, pulverizatoare iritant-lacrimogene, stații de emisie recepție și lanterne.

Valoarea estimată a contractului este 908.763 lei, iar ofertele pot fi depuse până la data de 13.03.2026.