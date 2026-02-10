poliția locală a intervenit: amendă pentru proprietarul mașinii care obstrucționează vizibilitatea într-o intersecție din șelimbăr

Situația creată de un autoturism parcat la intersecția străzilor Ion Neculce și Pictor Nicolae Brana a ajuns în atenția Poliției Locale Șelimbăr. Mai mulți locuitori ai zonei semnalaseră că vizibilitatea era aproape zero la ieșirea din strada Ion Neculce, ceea ce ar fi dus la producerea mai multor accidente rutiere. (detalii aici)

Locatarii din zonă au s-au plând că autoturismul parcat bloca complet vizibilitatea către drumul principal, transformând fiecare ieșire într-un pericol. Maria Antoaneta Popa a declarat că problema durează de câteva luni și că mașina staționată pe partea stângă a ieșirii „practic orbește” șoferii, forțându-i să înainteze în intersecție fără a vedea traficul.

Proprietarul autoturismului a respins acuzațiile și susține că mașina nu blochează calea de acces. El precizează că în intersecție există indicator STOP și două oglinzi pentru vizibilitate, iar parcarea sa pe acostament permite vizibilitatea de cel puțin 40 de metri spre stânga.

Proprietarul autoturismului, sancționat

În urma sesizărilor făcute de locatari, Poliția Locală Șelimbăr a verificat situația și a aplicat o sancțiune contravențională proprietarului, transmisă locatarilor.

,,A fost contactat proprietarul autovehiculului. Acestuia i-a fost adus la cunoștință disconfortul creat prin parcarea autoturismului în zona intersecției străzilor Pictor Nicolae Brana și Ion Neculce, din localitatea Șelimbăr. Conducătorul autovehiculului a fost sancționat contravențional. În situația în care nu va respecta solicitarea de a nu mai obstrucționa vizibilitatea în intersecția menționată, vor fi aplicate în continuare măsurile prevăzute de lege.”