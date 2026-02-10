primii ghiocei și-au făcut apariția în mai multe zone din sibiu. biolog: ,,e un fenomen normal” / video foto

Primii ghiocei și-au făcut apariția în curțile sibienilor. În mai multe zone din oraș pot fi admirați vestitorii primăverii care și-au făcut loc printre iarba și frunzele uscate și au ieșit la suprafață.

Vestitorii primăverii și-au făcut apariția în curțile și spațiile verzi din Sibiu, aducând un strop de optimism după iarna lungă. Ei pot fi admirați în aceste zile pe strada Valea Mare, dar și în Cartierul Arhitecților, unde florile delicate au ieșit la suprafață printre iarba și frunzele uscate.

În aceste zile, vremea în Sibiu rămâne rece dimineața, cu temperaturi în jur de –1 °C, însă pe timpul zilei mercurul urcă până la aproximativ 3 °C, iar cerul este parțial noros. Meteorologii prognozează că valorile termice vor crește ușor în următoarele zile, ajungând până la 11 °C, deși diminețile vor rămâne reci. Se menține totuși posibilitatea unor precipitații slabe, iar ninsorile nu sunt excluse, semn că iarna încă nu și-a spus ultimul cuvânt.

Biolog: ,,Este un proces natural”

„Apariția ghioceilor în această perioadă nu este un fenomen ieșit din comun. Este un proces natural, determinat de alternanța zilelor mai calde cu nopțile reci. Ghioceii sunt printre cele mai rezistente plante și sunt adaptați să înflorească încă din timpul iernii, atunci când condițiile o permit”, a explicat biologul Tiberiu Tioc.