primul cimitir de animale din sibiu prinde contur: primăria a cerut acordul de mediu

Proiectul primului cimitir de animale din Sibiu, o inițiativă ce trenează de mai mulți ani, intră într-o fază decisivă. Municipalitatea a depus recent documentația la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) pentru obținerea acordului de mediu.

După ani de dezbateri și solicitări venite din partea cetățenilor și a consilierilor locali, proiectul cimitirului de animale de pe Dealul Gușteriței, din zona Dealul Pădurii, începe să prindă contur administrativ. Obiectivul de investiții nu vizează doar simpla amenajare a locurilor de veci, ci o infrastructură completă, care include împrejmuirea terenului, crearea unei parcări dedicate și racordarea la utilități.

Viitorul cimitir va avea o capacitate de aproximativ 600 de morminte. Spațiul este gândit pentru a deservi proprietarii de animale de diverse talii, de la animale mici la exemplare de talie mare, oferind astfel o alternativă legală și igienică la practicile actuale de înhumare în spații neautorizate.

Proiectul a ajuns la APM

Discuțiile despre necesitatea unui astfel de spațiu au început cu ani în urmă, însă un pas major a fost făcut în octombrie 2024, când Consiliul Local a aprobat documentația de urbanism (PUZ). Recent, Primăria Sibiu a anunțat că a solicitat acordul de mediu, etapă obligatorie înainte de demararea licitației pentru execuția lucrărilor.

„Primăria Municipiului Sibiu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de mediu pentru proiectul Amenajare cimitir de animale de companie, împrejmuire, amenajare parcare și branșamente utilități, propus a fi amplasat în Municipiului Sibiu, intravilan, zona dealul Pădurii, CF136765, 136790, județul Sibiu. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Sibiu, str. Hipodromului, nr.2A, în zilele de luni – joi între orele 8:00-16:30 și vineri 8:00- 14:00 . Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul D.J.M. Sibiu”, se arată în anunțul publicat pe site-ul primăriei.