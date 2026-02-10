restricții pe autostrada a1, sibiu–deva: atenție cum circulați

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul va fi restricționat astăzi, 10 februarie, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva.
Decizia vine pentru efectuarea de lucrări la partea carosabilă, dar și la înlocuirea glisierelor mediane. Astfel, traficul va fi îngreunat pe 3 tronsoane ale autostrăzii Sibiu – Deva.
- tronson kilometric 275+400 metri – 275+600 metri (Apoldu de Jos, viaduct Aciliu) – circulație restricționată pe a doua bandă, pe sensul Sibiu – Deva, până la ora 14:00, pentru înlocuirea glisierei mediane;
- tronson kilometric 224 – 254 (zona Cunța) – restricție mobilă pe banda de urgență și prima bandă, pe ambele sensuri, până la ora 15:00, pentru lucrări de reparație a părții carosabile;
- tronson kilometric 373 – 372, pe sensul Deva – Sibiu – circulație restricționată pe a doua bandă pentru lucrări de reparații gropi în carosabil, până la ora 16:00.
Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în zonele cu restricții, să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre!
Ultima oră
- Scandal între vecini în Bungard: unul e acuzat că circulă cu o mașină grav avariată prin sat / video acum 37 de minute
- Muzeul Brukenthal deschide două expoziții speciale dedicate lui Bachmann și Paul Celan acum 45 de minute
- Accident între două TIR-uri pe autostrada Sibiu – Deva: 23 de tone de sulfat de amoniu, împrăștiate pe carosabil / video foto acum 52 de minute
- Grevă în mai multe primării din județul Sibiu: angajații au oprit lucru, dar au fost și unii care au refuzat protestul acum o oră
- Copii surprinși trăgând de portierele mașinilor în Cartierul Arhitecților. Locatar: ”merg la poliție cu filmările” / video acum o oră