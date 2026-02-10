scandal între vecini în bungard: unul e acuzat că circulă cu o mașină grav avariată prin sat / video

Un conflict vechi mocnește între doi vecini din satul Bungard, comuna Șelimbăr, și a degenerat într-un nou scandal. De această dată, mărul discordiei este o mașină grav avariată, despre care unul dintre bărbați susține că ar fi condusă ilegal pe drumurile publice. Proprietarul autoturismului suține că a mutat-o doar 200 de metri, de pe domeniul public pe proprietatea privată.

Scandalul dintre cei doi vecini din Bungard ar fi început încă din vara anului 2024, când, potrivit unuia dintre ei, conflictul a escaladat în amenințări și acte de violență. Acesta spune că vecinul său ar fi aruncat cu pietre și bâte în curtea lui, incidente pe care afirmă că le-a și filmat.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

În prezent, același bărbat care a aruncat cu pietre îl acuză pe vecin că circulă prin sat, în data de 5 februarie, cu o mașină grav avariată, fără faruri și fără direcție funcțională. Mai mult, susține că autoturismul ar fi fost implicat într-un accident și că, în ciuda stării tehnice precare, șoferul ar conduce cu viteză pe străzile din Bungard.

„Este un pericol pe drumul public. Mașina este lovită, fără far și fără direcție, și circulă fără probleme pe drumurile din sat. Merge așa de aproximativ o lună. Cred că a fost implicată într-un accident și, pe lângă asta, mai conduce și agresiv”, a declarat Andrei, un locuitor din Bungard.

Polițiștii fac verificări cu privire la bărbatul din Bungard care a condus mașina avariată. „La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu a fost înregistrată o sesizare privind aspectele semnalate, fiind efectuate verificări de către polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Șelimbăr. După finalizarea verificărilor, vor fi dispuse măsurile legale în consecință”, a transmis IPJ Sibiu.

De cealaltă parte, bărbatul acuzat respinge afirmațiile și spune că totul face parte dintr-o răzbunare personală. Acesta susține că nu a circulat cu mașina avariată, ci doar a mutat-o de pe domeniul public pe proprietatea privată. „Când a nins, am pierdut controlul volanului și am făcut un accident într-o curbă, cu o altă mașină. Am făcut amiabilă. Am mutat mașina de pe drum pe domeniul privat, nu m-am plimbat cu ea. Vreau să o dau la Rabla”, a spus Ioan.

Bărbatul mai afirmă că relația dintre ei este tensionată de mult timp și amintește incidentele din vara anului 2024, în urma cărora a depus inclusiv plângere la poliție. „Arunca cu pietre, iar incidentul a avut loc în 2024. Am și filmat totul. Am depus plângere la Poliție, iar dosarul a fost trimis la Parchet, însă acolo ni s-a spus că nu au fost atașate dovezile. Am făcut contestație și am redepus probele. La nici o lună distanță, în timp ce eram pe stradă, a sărit și la bătaie. În prezent, dosarul se află la Poliția Șelimbăr”, a precizat acesta.