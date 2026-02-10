sibian reținut după un accident pe dn14: nu avea permis și a refuzat recoltarea probelor

Un bărbat în vârstă de 45 de ani din localitatea Axente Sever a fost reținut de polițiști, după ce a fost implicat într-un incident rutier produs pe DN 14, în noaptea de 9 februarie.

Potrivit Inspectoratului de Poliție, la aceeași dată, în jurul orei 04:10, polițiștii rutieri aflați în serviciu de supraveghere și control al traficului au observat, pe DN14, la kilometrul 39+700, o autoutilitară imobilizată, cu partea din față într-un șanț de irigare, în dreptul unui imobil.

La fața locului au fost identificați un tânăr de 18 ani și un bărbat de 45 de ani, cel din urmă coborând din vehicul de pe locul conducătorului auto. Inițial, cei doi au susținut verbal că o altă persoană ar fi condus autoutilitara și ar fi fugit de la locul evenimentului.

În urma verificărilor și a activităților desfășurate de polițiști, s-a stabilit însă că, în aceeași zi, bărbatul de 45 de ani ar fi condus autoutilitara pe strada Grădinii din Axente Sever, iar la intersecția cu DN 14 ar fi efectuat un viraj la stânga, moment în care a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanțul de irigare.

Totodată, din cercetări a rezultat că bărbatul nu deține permis de conducere. Mai mult, acesta a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Pe baza probatoriului administrat, la data de 9 februarie, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Axente Sever au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

FOTO ARHIVĂ