șofer din cluj prins cu 192 km/h pe autostradă la sibiu: permis suspendat pe loc

În acest weekend, polițiștii de la Biroul Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au intensificat controalele pentru creșterea disciplinei rutiere pe tronsoanele aflate în responsabilitatea lor.
În urma verificărilor, peste 250 de autovehicule au fost controlate, iar șoferii care au încălcat legislația rutieră au primit 230 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 137.000 de lei.
Totodată, polițiștii au reținut 13 permise de conducere, pentru depășirea vitezei cu mai mult de 50 km/h, nerespectarea regulilor privind depășirea sau neportul centurii de siguranță. Au fost retrase și 4 certificate de înmatriculare, din cauza neregulilor tehnice constatate.
Un caz aparte a fost al unui șofer în vârstă de 43 de ani, din județul Cluj, depistat circulând cu 192 km/h pe un sector de drum cu limită de 130 km/h. Acesta a fost sancționat cu amendă de 1.822,50 lei și suspendarea dreptului de a conduce pe drumurile publice pentru 90 de zile.
Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă acțiunile pentru prevenirea principalelor cauze de accidente și protejarea vieții tuturor participanților la trafic.
