taxele locale vor fi stabilite altfel din 2027. bolojan: ”mecanismul va fi modificat”

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 10 februarie, că, începând cu 2027, mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat.

În cadrul unei întâlniri cu primarii, șeful Guvernului a precizat că taxele aplicate în acest an sunt „taxe de tranziție”.

„Conform angajamentelor luate de guvernele României anterioare, începând de anul viitor, mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat. Taxele vor fi aplicate la valorile de piață care ar trebui stabilite de către Ministerul de Finanțe pe baza tranzacțiilor care se fac în fiecare localitate. Dar e adevărat că procentele vor rămâne la dispoziția dumneavoastră, în așa fel încât să vă reglați nivelul de procente, pentru ca taxele de anul viitor să fie la un nivel apropiat de cel de anul acesta, deci să nu crească”, le-a spus Ilie Bolojan primarilor.

Premierul a justificat modificările, explicând că România nu mai putea menține nivelul actual al taxelor

Ilie Bolojan a recunoscut că majorarea taxelor poate fi neplăcută pentru cetățeni, dar a subliniat că este necesară pentru corectarea dezechilibrului și eliminarea unor excepții legislative:

„Veniturile din taxele locale și impozitele pe proprietate reprezintă în România doar 0,55% din PIB, în timp ce media în Uniunea Europeană este de 1,85%. Este cel puțin de trei ori mai mic, deci nu mai puteam continua cu aceste impozite. Niciun cetățean, nici eu, nici primarii nu suntem încântați să plătim taxe suplimentare, fie că este vorba de taxe de telefonie sau de parcare. Însă, fără această ajustare, nu mai puteam continua cu actuala formulă. Creșterile pentru anumite categorii au fost mai mari decât estimate, din cauza eliminării unor excepții.” a mai adăugat premierul

Premierul speră ca pachetul legislativ privind administrația publică să fie pus în aplicare săptămâna viitoare.