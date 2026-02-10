teatrul „gong” continuă stagiunea cu două dintre cele mai noi spectacole

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu aduce în atenția publicului, în următoarele două săptămâni, cele mai recente spectacole din repertoriu: „Poți și tu? Pot și eu”.

Acestea vor fi jucate sâmbătă, 14 februarie, la orele 11:00 și 18:00, și duminică, 15 februarie, de la ora 11:00, iar „Basmul cămilelor” va putea fi văzut sâmbătă, 21 februarie, la orele 11:00 și 18:00, și duminică, 22 februarie, de la ora 11:00.

În plus, ambele spectacole sunt programate și în matineu, în timpul săptămânii, pentru grupuri organizate din grădinițe și școli.

Teatrul „Gong” reia în luna februarie două dintre cele mai recente producții din repertoriul sibian, ambele spectacole fiind prezentate în premieră națională. Stagiunea 2025/2026 continuă cu multă energie și un program diversificat pentru toate vârstele.

„Într-o lume în care copiii petrec tot mai mult timp în fața ecranelor, teatrul rămâne unul dintre puținele spații vii în care imaginația, emoția și întâlnirea reală capătă sens. Aici, poveștile nu se derulează pe un display, ci prind viață pe scenă, în fața lor, deschizând drumuri către empatie, curiozitate și înțelegerea lumii. Cred că este responsabilitatea noastră, a tuturor, să păstrăm acest loc viu și relevant, ca parte esențială din identitatea culturală a orașului. Teatrul pentru copii nu este doar un spectacol, ci o investiție în generațiile care cresc acum. Vă invităm să fiți alături de noi și să susțineți această poveste care continuă, de fiecare dată, cu ajutorul publicului său!”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Poți și tu? Pot și eu” este un spectacol-invitație la joacă inspirat de universul ludic și duios al poveștilor scrise de Olina Ortiz și Eric Carle. Spectacolul aduce în prim-plan bucuria de a descoperi lucruri simple, dar cu adevărat fascinante: cum un sunet poate deveni un cântec, cum o mișcare poate începe o poveste sau cum un obiect banal capătă, dintr-odată, viață și sens atunci când este privit cu ochi de copil.

Actorii devin facilitatorii acestei aventuri și acceptă provocarea de a intra în joc cu sinceritate, alături de cei mici. Ei propun, inventează și redescoperă împreună că, atunci când te joci, totul se poate transforma: gesturile simple prind ritm, obiectele se schimbă în jucării, curiozitatea naște mișcare, iar bucuria devine o punte solidă între lumea copiilor și cea a adulților. Spectacolul are o durată de proximativ 35 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani. Spectacolul a avut premiera în 7 septembrie 2025.

POȚI ȘI TU? POT ȘI EU

Regia și dramatizarea: IRINA CRĂIȚĂ-MANDRĂ; Scenografie: BIANCA VEȘTEMAN ȘI SABINA VEȘTEMAN; Mișcare scenică: ANDREEA BELU; Muzică: CHARLIE FĂLĂMAȘ; Ateliere: DIANA RIBANA, FLORIAN MUREȘAN, CLAUDIA BENCHEA; În distribuție: BARBARA CRIȘAN, RALUCA RĂDUCA, MIHEALA GRIGORAȘ, MIRCEA CORCOVEANU, GABRIEL MUNCUȘ.

„Basmul cămilelor” cu Charlie Fălămaș și Paul Bondane Producția de la Sibiu remixează textul cu același titlu al autorului Marin Mălaicu-Hondrari într-o montare senzorială, ludică și captivantă, cu forța unei narațiuni reimaginate prin muzică live și elemente de animație. Spectacolul e o invitație pentru prietenie, curaj și dorințe. Spectacolul are o durată de aproximativ 50 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta peste 7 ani. Spectacolul a avut premiera în 29 noiembrie 2025.

BASMUL CĂMILELOR

după Basmul cămilelor de Marin Mălaicu-Hondrari

CONCEPTUL: Alberto Imáni; DRAMATURGIE: Ioana Dajbog; SCENOGRAFIE: Alexandra Budianu; PERFORMER 1: Charlie Fălămaș; PERFORMER 2: Paul Bondane;

Ilustrație afiș de Adela Maria Calistru

Accesul publicului se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet pentru aceste spectacole este de 12 lei, tarif unic – flexibil.