tir în flăcări pe valea oltului: arde în parcarea unui popas turistic / update foto

Pompierii sibieni intervin în seara zilei de marți, 10 februarie, pe Valea Oltului, la un popas situat în afara localității Boița, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion aflat în staționare într-o parcare.

UPDATE ORA 20:30 – Incendiul a fost stins, însă capul tractor a fost distrus în totalitate. Conform ISU Sibiu, focul a izbucnit în urma unui scurtcircuit electric produs la compartimentul motor.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Din primele date transmise de autorități, focul se manifestă generalizat la nivelul capului tractor al autocamionului, acesta fiind încărcat cu grinzi din beton și metal.

Intervenția este în desfășurare, iar pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.