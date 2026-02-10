vești bune pentru cisnădie și cartierul arhitecților: cablurile de înaltă tensiune trec în subteran

În cursul zilei de astăzi, 10 februarie, la Primăria Cisnădie a avut loc o ședință de lucru cu firma care va implementa proiectul „Modernizare substație 110 kV + conexiune 20 kV în stația 110/20 kV Cisnădie”.

Prezenți au fost și reprezentanții SC Transelectrica SA, beneficiarul investiției. Potrivit discuțiilor, lucrările pe teritoriul Cisnădiei vor începe în luna martie 2026.

Modernizarea liniilor de înaltă tensiune și mutarea acestora în subteran

Proiectul prevede îmbunătățiri pentru infrastructura electrică. Astfel, rețelele de înaltă tensiune vor fi mutate în subteran, inclusiv în Cartierul Arhitecților, un lucru mult așteptat de locuitori.

Execuția în acest cartier este programată să înceapă în august 2026 și va dura aproximativ 3 luni.

Coordonarea investițiilor publice

Autoritățile locale din Cisnădie își propun să sincronizeze lucrările publice cu acest proiect de amploare, astfel încât disconfortul creat pe durata execuției să fie gestionat eficient, iar beneficiile pe termen mediu și lung să fie substanțiale pentru locuitori.