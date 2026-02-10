vești proaste pentru dascăli: revenirea la norma de 18 ore, neagreată de guvern

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seara, că revenirea la norma didactică de 18 ore pe săptămână, cerută de o parte a profesorilor, nu este posibilă în prezent.

El a explicat că norma actuală de 20 de ore reprezintă nivelul minim la nivel european.

„Din punctul meu de vedere, acest lucru nu este posibil. Norma de 20 de ore, care este astăzi în România, este o normă la nivelul minim european. În Germania, norma de pregătire este de 24 de ore. Trebuie să fim realiști când generăm niște așteptări. Acea măsură a fost o măsură de corecție generală. În acest an, prioritatea noastră este să stabilizăm învățământul și să alocăm toate resursele necesare”, a spus Bolojan.

Potrivit Mediafax, premierul a subliniat că bugetele nu pot fi majorate substanțial de la un an la altul, indiferent de guvern sau coaliția aflată la putere. El a mai menționat că învățământul nu înseamnă doar resurse financiare, ci și adaptarea sistemului educațional la realitatea economică și creșterea calității profesorilor.

„Învățământul nu înseamnă doar resurse financiare. Trebuie să folosim aceste resurse astfel încât să creștem calitatea educației, să adaptăm sistemul la realitatea economică și să avem profesori mai bine pregătiți”, a explicat premierul.

De asemenea, Bolojan a subliniat că finanțarea instituțiilor de învățământ superior ar trebui corelată cu performanța absolvenților pe piața muncii. „Este anormal să finanțezi o facultate cu aceeași sumă dacă absolvenții ei nu lucrează în domeniul studiat, comparativ cu o facultate unde 90% dintre absolvenți își găsesc locuri de muncă în domeniu”, a concluzionat premierul.