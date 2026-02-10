victorie în instanță pentru un comerciant din sibiu: fusese amendat de poliția locală în timp ce făcea aprovizionarea la magazin / foto

Un comerciant din Sibiu a reușit să câștige în instanță un proces intentat Poliției Locale, după ce a fost amendat pentru că a staționat pe trotuar în timpul aprovizionării magazinului său. Este vorba despre Daniel, patronul unui aprozar de pe strada Constantin Nottara.

Totul a început la începutul anului 2024, când sibianul Daniel Troancă a fost sancționat de Poliția Locală pentru că a parcat pe trotuar, deși acesta a demonstrat că staționarea a fost una temporară, de aproximativ cinci minute, strict pentru alimentarea magazinului cu marfă.

Pentru aprovizionare, Daniel folosește un autoturism Ford Ranger, deținut în baza unui contract de comodat, aprovizionarea fiind necesară zilnic, având în vedere că magazinul comercializează legume și fructe proaspete. Programul de aprovizionare are loc de luni până sâmbătă, între orele 8:00 și 10:00.

„La magazinul meu, de pe strada Constantin Nottara nr. 8, în fiecare dimineață aprovizionez cu mașina. Singurul acces este dinspre trotuar, așa că sunt obligat să opresc în fața magazinului. Las loc suficient pentru pietoni, trotuarul având o lățime de minimum 3,5 metri”, explica antreprenorul.

Acesta susține că, timp de zece ani, nu a avut nicio reclamație de acest gen, problemele apărând abia în 2024, după ce a schimbat autoutilitara VW LT cu un Ford Ranger. În momentul în care a fost amendat, patronul a încercat să le explice agenților că mașina va fi mutată imediat după finalizarea aprovizionării, însă fără rezultat.

Într-o cerere de soluționare depusă în martie 2024, Daniel Troancă arăta că a primit două procese-verbale, întocmite de același agent, deși acesta știa că se desfășura aprovizionarea. În urma sancțiunilor, antreprenorul s-a ales cu patru puncte de penalizare, o amendă de 330 de lei și, spune el, cu îngrădirea dreptului de a-și desfășura activitatea.

Nemulțumit de situație, sibianul a decis să se adreseze instanței, iar demersul său a fost unul câștigător. La data de 22 decembrie 2025, instanța a pronunțat o sentință civilă favorabilă antreprenorului, stabilind că sancțiunile aplicate nu au fost justificate. Mai mult, Poliția Locală a fost obligată să îi achite lui Daniel Troancă cheltuielile de judecată în valoare de 1.620 de lei.