O coliziune violentă între o mașină și o motociclistă a avut loc, miercuri seara, pe strada Moșna din municipiul Mediaș.
Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un medieșean de 61 de ani, care conducea un autoturism pe direcția Mediaș–Moșna, a efectuat la intersecția cu strada Stejarului un viraj la stânga fără a acorda prioritate unei motociclete. Șoferul nu a mai putut frâna la timp și a intrat în coliziune cu motocicleta condusă de un alt medieșean, în vârstă de 21 de ani, care circula din sens opus.
Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu a intervenit la fața locului și a acordat îngrijiri medicale tânărului motociclist, care a suferit un traumatism de bazin. Acesta a fost transportat la CPU Mediaș în stare stabilă.
Ultima oră
- FC Hermannstadt vrea să îi strice planurile lui Dinamo în Cupă: ”Vrem primul loc în grupă” acum o oră
- Accident la Mediaș: un motociclist rănit, dus de urgență la spital acum o oră
- Doi turiști români, interziși în Rusia până în 2076: „Ne-au dezbrăcat și ne-au escortat ca pe niște criminali” /video acum 2 ore
- Autostrada Sibiu – Pitești: cum va arăta tunelul Poiana de pe tronsonul 3 / video acum 2 ore
- Moșii de iarnă, la Sibiu: Slujbe de pomenire în toate bisericile din oraș acum 2 ore