accident la mediaș: un motociclist rănit, dus de urgență la spital

O coliziune violentă între o mașină și o motociclistă a avut loc, miercuri seara, pe strada Moșna din municipiul Mediaș.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un medieșean de 61 de ani, care conducea un autoturism pe direcția Mediaș–Moșna, a efectuat la intersecția cu strada Stejarului un viraj la stânga fără a acorda prioritate unei motociclete. Șoferul nu a mai putut frâna la timp și a intrat în coliziune cu motocicleta condusă de un alt medieșean, în vârstă de 21 de ani, care circula din sens opus.

Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu a intervenit la fața locului și a acordat îngrijiri medicale tânărului motociclist, care a suferit un traumatism de bazin. Acesta a fost transportat la CPU Mediaș în stare stabilă.