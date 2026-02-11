alertă în trafic: șofer din neamț prins drogat la sibiu

În cursul zilei de ieri, 10 februarie, în jurul orei 15:50, polițiștii rutieri din Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Henri Coandă de un tânăr în vârstă de 27 de ani, din județul Neamț.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul drugtest, iar din cauza rezultatului pozitiv, a fost însoțit la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, în vederea stabilirii prezenței sau absenței unei substanțe psihoactive în organism.
Cercetările sunt continuate de Poliția Municipiului Sibiu pentru a stabili situația de fapt și pentru aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.
Ultima oră
- Simulările pentru Bac și Evaluarea Națională 2026: Ministerul Educației a făcut publice programele acum 9 minute
- Raluca Turcan, mesaj tranșant după noua amânare a CCR: „Sancționarea cu 10 la sută din indemnizație pentru o absență nemotivată” acum 27 de minute
- S-au pus în vânzare biletele pentru meciul FC Hermannstadt – CFR Cluj: prețuri accesibile acum 30 de minute
- Două clădiri din Sibiu, iluminate în roșu de ziua europeană a numărului 112 acum 43 de minute
- S-au mărit tarifele pentru comercianții din piețele din Sibiu. Creșteri între 1 și 4 lei acum 56 de minute