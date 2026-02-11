alertă în trafic: șofer din neamț prins drogat la sibiu

În cursul zilei de ieri, 10 februarie, în jurul orei 15:50, polițiștii rutieri din Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Henri Coandă de un tânăr în vârstă de 27 de ani, din județul Neamț.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul drugtest, iar din cauza rezultatului pozitiv, a fost însoțit la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, în vederea stabilirii prezenței sau absenței unei substanțe psihoactive în organism.

Cercetările sunt continuate de Poliția Municipiului Sibiu pentru a stabili situația de fapt și pentru aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.