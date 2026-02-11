autostrada sibiu - pitești: cum va arăta tunelul poiana de pe tronsonul 3 / video

DRDP Craiova a publicat o animație 3D a tronsonului montan Cornetu – Tigveni al autostrăzii Sibiu – Pitești , prezentând unul dintre cele mai spectaculoase obiective: Tunelul Poiana.

Cu o lungime de 1.780 metri, Tunelul Poiana va fi unul dintre cele mai lungi tuneluri de autostradă din România, realizat cu tehnologie de ultimă generație, potrivit DRDP Craiova.

Detalii tehnice despre Tunelul Poiana:

Structură: două galerii paralele, câte una pentru fiecare sens de circulație, legate prin galerii transversale pentru evacuare, intervenții de urgență și întreținere.

Metoda de execuție: TBM (Tunnel Boring Machine), un utilaj mecanizat de mare precizie, cu diametru de 12,49 metri, capabil să realizeze galerii rutiere de mare capacitate.

Echipamente: TBM are sisteme hidraulice pentru propulsie și control al direcției, asigurând stabilitatea și respectarea exactă a traseului.

Transportul componentelor TBM în România va implica aproximativ 100 de transporturi agabaritice, etapizate și cu respectarea normelor de siguranță.

Siguranță: tunelul va fi dotat cu sisteme moderne conforme cerințelor europene, pentru protecția și confortul participanților la trafic.

Stadiul lucrărilor pe secțiunile montane Sibiu – Pitești

Potrivit Economedia, în prezent, sunt în lucru trei secțiuni ale autostrăzii A1 Sibiu – Pitești:

Secțiunea 4 Curtea de Argeș – Tigveni: 9,86 km, finalizare contractuală 2027, posibil deschidere trafic 2026.

Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni: 37,40 km, finalizare contractuală 2028.

Secțiunea 2 Boița – Cornetu: 31,33 km, finalizare contractuală 2028.

Aceste trei secțiuni, în total 78,8 km, reprezintă tronsonul montan al autostrăzii, prima care va traversa Carpații.

Secțiuni deja deschise: