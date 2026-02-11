Ieri, 10 februarie, în jurul orei 16:00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Șelimbăr l-au identificat în localitatea Veștem pe un bărbat în vârstă de 63 de ani.

Pe numele căruia Judecătoria Sibiu a emis, în aceeași zi, un mandat de executare a pedepsei închisorii. Bărbatul fusese condamnat pentru conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și conducere fără permis, primind o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu executare.

După identificare, acesta a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud.