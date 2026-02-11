ccr a amânat pentru a 5-a oară luarea unei decizii în privința pensiilor speciale

Judecătorii Curții Constituționale a României au decis miercuri, 11 februarie, să amâne pentru 18 februarie pronunțarea deciziei privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Aceasta este a cincea amânare în acest dosar, reflectând complexitatea și implicațiile juridice ale subiectului.

Decizia CCR va avea impact asupra modului în care sunt acordate pensiile speciale pentru judecători și procurori, precum și asupra eventualelor ajustări legislative viitoare. Până la noua dată, situația pensiilor de serviciu rămâne neschimbată.

Proiectul aflat acum în analiză prevede modificarea modului de calcul al pensiei: aceasta ar urma să reprezinte 55% din media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani de activitate, cu un plafon de maximum 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, se propune majorarea vechimii minime necesare pentru pensionare de la 25 la 35 de ani și creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani.

Aplicarea noilor reguli va fi etapizată pe o perioadă de tranziție de 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026. Astfel, vârsta de pensionare va crește treptat, câte un an pe an, urmând ca în 2042 magistrații să se poată pensiona la 65 de ani.