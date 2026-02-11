cireadă de vaci la păscut în parcul sub arini: proprietarul va fi amendat

Mai multe vaci au fost observate miercuri după-amiază în Parcul Sub Arini din Sibiu. Animalele aparțin unui bărbat din Rășinari, care a reclamat dispariția acestora cu o zi înainte.

O cireadă de vaci a ajuns din Rășinari, în Parcul Sub Arini. Reprezentanții Primăriei Sibiu, situația era deja în atenția autorităților, după ce, în seara zilei de marți, 10 februarie, proprietarul a anunțat dispariția animalelor.

„Situația animalelor din imaginile transmise este deja în atenția Poliției Locale, în contextul în care, în seara zilei de marți, 10 februarie, o persoană din localitatea Rășinari a reclamat dispariția acestora. În acest moment, un echipaj al Poliției Locale și unul de la Poliția Animalelor din subordinea Poliției Municipiului Sibiu sunt la fața locului, pe strada Argeșului, unde se află animalele. Proprietarul acestora a fost contactat, urmând ca în cel mai scurt timp să și le recupereze și să le îndepărteze de pe domeniul public. Poliția Locală îl va amenda pentru lăsarea în libertate a animalelor pe domeniul public, cuantumul amenzii fiind de 500 de lei, maximul prevăzut de legislație”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Proprietarul urmează să își recupereze animalele, însă va fi sancționat contravențional cu suma de 500 de lei pentru lăsarea acestora nesupravegheate pe domeniul public.