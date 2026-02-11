controale de proporții la tir-uri în toată europa: ce caută cei de la roadpol

Autoritățile rutiere din aproape 30 de țări europene desfășoară, în perioada 9-15 februarie, o operațiune amplă de verificare a camioanelor și autobuzelor.

Campania „Truck & Bus” este organizată de ROADPOL – Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa și presupune filtre pe autostrăzi, în parcări, porturi și la punctele de trecere a frontierei.

Ce verifică poliția

Controalele vizează respectarea strictei legislații privind transportul rutier:

Timpi de conducere și odihnă – tahografele vor fi verificate pentru corectitudine, iar manipularea acestora atrage amenzi mari și, uneori, interdicția de a conduce.

Încărcătura – se controlează dacă remorca este suprasolicitată și dacă marfa este fixată corespunzător.

Starea tehnică a vehiculului – anvelope uzate, sisteme de iluminat defecte sau fisuri în șasiu pot duce la oprirea imediată din trafic.

Documente și autorizații – lipsa lor sau neregulile legate de detașări sunt sancționate pe loc.

În unele cazuri, vehiculele pot fi scoase imediat din circulație până la remedierea deficiențelor.

Campanii ROADPOL în 2026

Aceasta este prima din cele trei campanii planificate pentru 2026. Următoarele verificări vor avea loc:

4-10 mai

16-22 noiembrie

Pentru șoferii și transportatorii care respectă regulile, controalele reprezintă doar un disconfort temporar. Sfatul autorităților: verificați vehiculul și documentele de două ori mai atent în această perioadă.

Situația în România

România rămâne lider în UE la mortalitatea rutieră, cu 77 de decese la un milion de locuitori, aproape dublu față de media europeană. Datele Ministerului Afacerilor Interne arată însă o reducere semnificativă a accidentelor grave în rândul tinerilor și al șoferilor între 25 și 44 de ani, în timp ce incidentele ușoare au crescut, mai ales în rândul șoferilor de vârstă mijlocie și înaintată.

În ceea ce privește conducerea sub influența alcoolului, legislația românească nu tolerează nicio alcoolemie pozitivă:

0,01 – 0,40 mg/l alcool în aerul expirat → suspendarea permisului și amendă

Peste 0,80 g/l alcool în sânge → închisoare de 1-5 ani

Accidente soldate cu decese → închisoare de 2-10 ani

În 2025, peste 28.700 de șoferi au fost depistați conducând sub influența alcoolului, față de aproximativ 11.600 în 2024, ceea ce indică o creștere alarmantă a fenomenului.

