criză de muncitori pe șantierele de pe autostrada sibiu - pitești: sute de posturi disponibile

Constructorul turc care execută lotul 2 al Autostrăzii Sibiu – Pitești susține că se confruntă cu un deficit major de forță de muncă în zona șantierului, în condițiile în care în regiune sunt deschise mai multe proiecte mari de infrastructură.

Mai mult, angajații turci i-au depășit numeric pe cei români. În total, pe acest segment sunt mobilizați aproximativ 410 muncitori. Dintre aceștia, 200 sunt aduși din Turcia, 64 provin din țări asiatice precum Nepal, Sri Lanka sau India, iar doar 141 sunt români.

Cei mai mulți angajați români provin din cele trei comune traversate de autostradă: Boița din județul Sibiu și Câineni și Racovița din județul Vâlcea.

Potrivit Economica, antreprenorul precizează că, pe lângă lucrările la tunelul Robești, se desfășoară săpături pentru realizarea portalurilor de intrare la tunelurile Boița, Balota și Lazaret. În paralel, se lucrează și la viaductele dinspre lotul 1 al autostrăzii.

„Au fost deschise foarte multe proiecte. De la Sibiu până la Pitești sunt investiții de aproximativ 5 miliarde de euro. De la Sibiu până la Brașov, peste un miliard de euro. Asta înseamnă o mare nevoie de forță de muncă și toată lumea poate să își găsească un loc de muncă imediat, lângă casă.

Dacă cineva lucrează deja la Vâlcea sau în Argeș, nu îl putem aduce aici, pentru că are deja un loc de muncă acolo. De exemplu, la Câineni avem cel mult 10 – 15 angajați, pentru că nu sunt oameni disponibili și nu toată lumea poate face orice”, a declarat Kutlu Katar, reprezentant al constructorilor turci.

Potrivit acestuia, pe măsură ce vor fi deschise noi fronturi de lucru pe traseu, compania va avea nevoie de cel puțin încă 300 de angajați.

Lotul 2 al Autostrăzii Sibiu – Pitești are o lungime de 31,33 kilometri și este realizat de asocierea Mapa – Cengiz. Contractul are o durată de 68 de luni și o valoare de 4,25 miliarde de lei.

Printre principalele lucrări se numără: