csc șelimbăr, înfrângere într-un amical cu o echipă de liga 3 din vâlcea

Echipa de Liga 2, CSC Șelimbăr a pierdut miercuri amicalul disputat la Baza Sportivă Alma, 1-3 cu SCM Rm. Vâlcea, formație care activează în Liga a 3-a.

Fosta echipă a lui Eugen Beza a început tare pe terenul ”Alma” și a condus cu 2-0 după 17 minute. Șelimbăr a redus din diferență în minutul 33, prin E. Lenghel.

Vâlcenii au mai înscris o dată în minutul 65 și s-au impus astfel cu 3-1, iar Șelimbărul a suferit prima înfrângere în amicalele din această iarnă.

Cele două echipe vor disputa un alt amical sâmbătă, la Rm. Vâlcea. Va fi ultimul test pentru ”călăreții roșii” înaintea reluării competiției în Liga 2. Șelimbărenii vor disputa primul meci oficial din acest an pe 21 februarie, în deplasare, cu CS Tunari.

În această iarnă, sibienii au câștigat testele cu Viitorul Budești (5-0), Unirea Alba Iulia (2-0), Inter Sibiu (3-1) și CSC Dumbrăvița (1-0) și au mai remizat cu ASA Tg. Mureș (1-1) și CIL Blaj (2-2).