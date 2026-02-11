cum obții răsaduri sănătoase încă de la sămânță, folosind tratamente bio



La început de sezon, când grădinarii din Sibiu pregătesc răsadurile de roșii, ardei, vinete, castraveți sau planifică semănatul în grădină și solar, un pas face adesea diferența dintre o cultură uniformă și una cu goluri: tratamentul semințelor înainte de plantare.

În primele zile, sămânța este cea mai vulnerabilă. Umiditatea ridicată, temperaturile mai scăzute și contactul cu patogeni din sol pot încetini germinarea și pot favoriza probleme precum răsărirea neuniformă sau plăntuțe slabe. De aceea, tratarea semințelor este o soluție simplă, rapidă și eficientă pentru un start curat și uniform.

De ce merită să tratezi semințele de legume

Aplicat corect, tratamentul semințelor oferă beneficii vizibile încă de la început:

Protecție la start față de riscurile din sol și de pe sămânță, mai ales când semeni devreme (sol rece/umed).

față de riscurile din sol și de pe sămânță, mai ales când semeni devreme (sol rece/umed). Germinare și răsărire mai uniformă , cu plante mai viguroase în primele săptămâni.

, cu plante mai viguroase în primele săptămâni. Mai puține intervenții ulterioare, pentru că un start bun reduce apariția problemelor “din mers”.

Pentru grădinarii care vor o variantă biologică, fără reziduuri chimice și potrivită pentru o grădină gestionată responsabil, o combinație practică este: BACTOFIT și LIPOMAX.

Tratament semințe bio: BACTOFIT și LIPOMAX

BACTOFIT este un produs biologic pe bază de Bacillus subtilis, folosit pentru susținerea sănătății plantelor încă din faza de germinare și răsărire. Este util pentru tratarea semințelor de legume înainte de semănat și poate fi aplicat și pe alte tipuri de material de plantare (în funcție de cultură).

LIPOMAX este un adjuvant biologic cu rol esențial în tratament: ajută soluția să aderă uniform pe suprafața seminței, reduce pierderile și crește eficiența aplicării. Practic, LIPOMAX “fixează” tratamentul acolo unde trebuie.

Împreună, BACTOFIT + LIPOMAX oferă un tratament de semințe mai eficient, mai ales când condițiile de răsărire sunt mai dificile (temperaturi oscilante, umiditate ridicată, sol greu).

Doze recomandate pentru tratarea semințelor

Pentru prepararea unei soluții de lucru de 500 ml apă, se folosesc: BACTOFIT 5–10 ml și LIPOMAX 5–10 ml.

Cum se face corect tratarea semințelor – pași simpli

Pregătește LIPOMAX corect (important):

Amestecă mai întâi LIPOMAX cu apă în raport 1:1 (ex.: 5 ml LIPOMAX + 5 ml apă), până se omogenizează bine. Completează treptat cu apă până la volumul final de 500 ml. Adaugă BACTOFIT și amestecă ușor. Aplicare pe semințe (două variante): Umezire uniformă într-un recipient/punguță, până când semințele sunt acoperite bine. Înmuiere în ziua semănatului: aproximativ 1,5–2 ore. Zvântare: lasă semințele 20–30 min la umbră, apoi seamănă.

Nu usca forțat și nu expune semințele la soare direct sau surse de căldură.

Reguli importante pentru rezultate bune

Agită produsele înainte de utilizare.

înainte de utilizare. Prepară și folosește soluția în aceeași zi (mai ales la produse cu microorganisme).

(mai ales la produse cu microorganisme). Lucrează la umbră sau dimineața/seara.

sau dimineața/seara. Folosește apă curată și recipiente curate.

și recipiente curate. Dacă semințele sunt deja tratate din fabrică (de obicei colorate și menționat pe ambalaj), nu le mai tratezi încă o dată.

Concluzie: un gest mic, diferență mare în grădină

Tratamentul semințelor de legume înainte de plantare este una dintre cele mai simple măsuri de început de sezon, dar cu impact mare: răsărire mai uniformă, plante mai viguroase și mai puține probleme ulterior. Pentru grădinarii din Sibiu care preferă o soluție biologică, BACTOFIT + LIPOMAX este un duo practic și ușor de aplicat.

Produsele sunt disponibile la Fitofarmacia Verdon (Sibiu, Str. Ștefan cel Mare nr. 154) și online pe verdon.ro.