de ce apar din nou insectele după tratamente greșite – cum recunoști un serviciu neprofesionist

De multe ori, clienții care ajung la ATUM povestesc aceeași experiență:

au apelat la o firmă ieftină, s-a făcut o stropire, totul a părut în regulă câteva zile, apoi insectele au reapărut.

Motivul nu e „ghinionul”, ci lipsa unei proceduri corecte.

Cele mai frecvente greșeli în tratamentele DDD

Lipsa evaluării inițiale.

Se aplică produsul fără a identifica exact sursa infestării.

E ca și cum ai trata febra fără să afli cauza. Produse necorespunzătoare sau diluate.

Se folosesc substanțe de uz casnic, nu profesionale, cu efect scurt și necontrolat. Aplicare incorectă.

Doze prea mici, timpi insuficienți, zone omise sau tratamente incomplete. Lipsa monitorizării ulterioare.

După tratament, nu se mai verifică nimic – și ciclul biologic se reia exact de unde a rămas. Documentație inexistentă.

Fără raport, fără trasabilitate, fără dovadă legală că intervenția a respectat normele.

De ce tratamentele greșite pot agrava situația

Un tratament incorect poate:

stimula dispersia insectelor în alte zone;

crea rezistență la substanță;

lăsa ouăle și larvele netratate;

compromite igiena generală a spațiului.

În loc să rezolve, o intervenție neprofesionistă doar ascunde problema pentru câteva zile.

Cum lucrează ATUM diferit

ATUM intervine doar după o inspecție detaliată și stabilește un plan complet, care include:

alegerea exactă a produsului și a concentrației;

delimitarea clară a zonelor de tratament;

aplicarea controlată, în condiții sigure;

verificare ulterioară cu raport digital.

„Un tratament reușit e cel care nu trebuie repetat la două zile,” subliniază Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

Cum recunoști o firmă serioasă

✔️ Oferă proces verbal scris și raport după fiecare lucrare;

✔️ Are echipamente omologate și operatori instruiți;

✔️ Lucrează cu produse avizate de Ministerul Sănătății;

✔️ Răspunde oricând la întrebările tehnice ale clientului;

✔️ Nu promite imposibilul, dar livrează sigurul lucru important: rezultate stabile.

Când o firmă face economie la metodă, clientul plătește dublu.

Un serviciu DDD corect nu este cel mai ieftin, ci cel care îți aduce liniște și control pe termen lung.

ATUM garantează tratamente profesioniste, raportate, verificate și sigure.

Pentru că igiena nu se măsoară în preț, ci în încredere.

📍 ATUM – Servicii profesionale de dezinsecție, deratizare și dezinfectare

📞 0771 517 652

🌐 https://www.atum.com.ro/

📍 Tratamente profesionale și control biologic în tot județul Sibiu

