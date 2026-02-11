doi turiști români, interziși în rusia până în 2076: „ne-au dezbrăcat și ne-au escortat ca pe niște criminali” /video

Doi turiști români susțin că au fost umiliți de autoritățile ruse în timp ce încercau să intre în Vladivostok.

Cristi și Denisa, soț și soție, realizează un jurnal de călătorie pe canalul de YouTube „În2 Prin Lume” și au povestit întreaga experiența care le-a marcat vacanța de iarnă.

Potrivit Mediafax, accesul celor doi în Vladivostok le-a fost refuzat, deși anterior vizitaseră Moscova fără probleme. În loc să fie lăsați să intre în oraș, au fost reținuți ore întregi, dezbrăcați și umiliți de autoritățile de la aeroport.

„Ne-au dezbrăcat, pe mine doar în chiloți, în boxeri, pe soția mea în chiloți și sutien, am fost dați afară, au umblat în haine, am fost foarte epuizați”, a relatat Cristi pe canalul de călătorie.

Ulterior, cei doi au fost escortați „precum criminalii” până la avion și li s-a interzis intrarea în Rusia până în anul 2076.

„Ne-au umilit, ne-au ținut în ultimele condiții posibile. Ne-au spus că suntem pro-europeni și am venit în Rusia cu alte scopuri. Ne-au escortat până în avion, ca pe niște criminali, cum vedeți în filmele americane. Nu avem dreptul să ne întoarcem în Federația Rusă până în anul 2076”, au povestit ei.