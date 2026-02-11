două clădiri din sibiu, iluminate în roșu de ziua europeană a numărului 112

În seara de 11 februarie, clădirile Primăriei municipiului Sibiu și ale Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Sibiu vor fi iluminate în roșu, culoarea simbol a Serviciului European de urgență 112.

Serviciul de Telecomunicații Speciale, alături de instituții publice și private din toată țara, marchează și în acest an Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112 prin iluminarea în roșu a unor clădiri emblematice din întreaga Românie.

În seara de 11 februarie, peste 140 de clădiri ale administrației publice centrale și locale, inclusiv turnul de comunicații al STS, alături de instituții de cultură și obiective turistice, vor fi iluminate în culoarea roșie.

Evenimentul se află la a 5-a ediție și face parte dintr-o campanie națională de promovare a apelării responsabile la 112.

STS precizează că, în 2025, cetățenii României au demonstrat „cel mai ridicat nivel de responsabilitate” în apelarea numărului unic 112 de la înființarea acestuia, contribuind semnificativ la buna funcționare a serviciului de urgență și la salvarea de vieți prin alertarea rapidă și eficientă a echipajelor specializate.

„Serviciul de Telecomunicații Speciale mulțumește tuturor instituțiilor și partenerilor din București și din țară care, an de an, se implică în acest demers și susțin promovarea utilizării responsabile a numărului de urgență 112”, se arată în comunicatul STS.

Lista principalelor clădiri din țară care vor fi iluminate în roșu de Ziua Europeană 112:

BUCUREȘTI – Palatul Cotroceni, Palatul Parlamentului, Primăria Capitalei, Ministerul Afacerilor Interne, Arcul de Triumf, Cercul Militar Național, Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, Palatul Regal, Palatul CEC, Teatrul Odeon, Opera Națională, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Spitalul Clinic Colțea, Centrul Comercial COCOR – difuzare spot campanie 112, clădirile Globalworth, Ana Tower, Hotel JW Marriot, Hotel Sheraton, Turnul de Telecomunicații al Serviciului de Telecomunicații Speciale.

ALBA – Consiliul Județean Alba, Palatul Justiției din Alba Iulia, Palatul Principilor Transilvaniei, Zidurile Cetății Alba Carolina, Monumentul Unirii, Clădirea Rectoratului – Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, Spitalul „Dr. Holhoș” din Alba Iulia.

CLUJ – Consiliul Județean Cluj, Primăria Dej, Primăria Florești, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Cluj, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, Biblioteca Central Universitară Cluj-Napoca, TVR Cluj, Cluj Arena, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și alte obiective publice și culturale.

Pe listă se regăsesc instituții și obiective din toate județele țării, printre care Iași, Timiș, Brașov, Constanța, Dolj, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vâlcea.

Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112 este marcată anual la 11 februarie în toate statele membre ale Uniunii Europene, având ca scop informarea cetățenilor cu privire la importanța utilizării corecte și responsabile a acestui serviciu esențial.