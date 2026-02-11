fc hermannstadt vrea să îi strice planurile lui dinamo în cupă: ”vrem primul loc în grupă”

Deja calificată în sferturile de finală ale Cupei, FC Hermannstadt joacă joi (ora 18.00) în Capitală cu Dinamo 1948, într-un un meci care va stabili dacă sibienii merg mai departe de pe locul 1 sau 2.

FC Hermannstadt și-a asigurat calificarea după primele două meciuri în grupă, câștigate în deplasare cu Chiajna și Botoșani. Sibienii au trei puncte avans față de locul 3, Concordia, dar și avantajul meciului direct, primul criteriu de departajare în caz de egalitate de puncte. Meciul de pe ”Arcul de Triumf” este mult mai important pentru Dinamo 1948, care ocupă locul 2 și are nevoie de un succes pentru a merge matematic mai departe. Chiajna și Farul mai sunt și ele în calcule pentru calificare, doar dacă Dinamo 1948 nu câștigă cu Sibiul.

Fundașul de bandă al lui FC Hermannstadt, Luca Stancu anunță că sibienii țintesc un rezultat pozitiv contra ”câinilor roșii”, pentru a își asigura locul 1 în grupă. În plus, un succes cu Dinamo ar reprezenta și un moral mai bun pentru jocurile următoare din campionat.

”Cu siguranță ne dorim primul loc în grupă, fiind important atât pentru meciurile viitoare, cât și pentru moralul nostru. Sper să ne redresăm în campionat în cel mai scurt timp posibil, avem mare nevoie de puncte, deoarece nu ne aflăm într-o situație confortabilă. Avem nevoie de mai multă încredere de sine, cât și în echipă, iar în următoarea perioadă cu siguranță vom fi mai buni” a anunțat Luca Stancu pentru Ora de Sibiu.

Luca Stancu joacă la fel de bine atât în flancul stâng, cât și în cel drept. Cum pe flancul drept titular este Ciubotaru, jucător pe care clubul așteaptă să îl valorifice în vară, Luca și-a făcut loc în special pe flancul stâng, după plecarea lui Nana Antwi.

”Pentru mine, cel mai important lucru este să îmi ajut cât de mult pot echipa, fie că evoluez în dreapta sau în stânga, mă simt bine în ambele părți” a mai spus Stancu.

Karo este suspendat

Cel mai probabil, antrenorul Dorinel Munteanu va da șanse joi și jucătorilor care au fost mai puțin folosiți în ultima vreme, dar și noilor veniți la echipă, precum Chorbadzhiyski, Politic, Simba și Lazar. Singura absență certă este cea a lui Karo, suspendat după roșul încasat jocul trecut.

În sferturile Cupei, FC Hermannstadt se va încrucișa cu una din primele două clasate din Grupa C, una situația e mult mai complicată. Înainte de ultimele jocuri din Grupa C, Oțelul și U Cluj conduc grupa cu câte 4 puncte, dar au meci direct. Metalul Buzău (3 puncte) și Sepsi (2 puncte) speră și ele să câștige duelul direct.