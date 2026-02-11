firmele din sibiu au acumulat datorii uriașe la buget: sunt peste pragul de 2 miliarde de lei

Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025, atingând 77,8 miliarde lei, de la 76,7 miliarde lei în trimestrul anterior, potrivit unei analize recente.

Județul Sibiu se află pe lista județelor cu datorii semnificative, împreună cu Buzău și Hunedoara, fiecare depășind 2 miliarde lei restanțe.

Potrivit Agerpres, la nivel național, 45.108 firme figurează cu datorii restante la bugetul de stat, în special în sectoare precum construcțiile, comerțul și transporturile. În Sibiu, numeroase firme locale din construcții și comerț contribuie la această sumă, reflectând dificultățile cu care se confruntă mediul de afaceri din regiune.

Cea mai mare parte a datoriilor provine din obligațiile către bugetul de stat, care însumează 58,5 miliarde lei în T4/2025. Datoriile contestate se ridică la 1,65 miliarde lei, semnalând existența unor litigii fiscale aflate în derulare. Restanțele către bugetele asigurărilor sociale și de sănătate însumează 14,4 miliarde lei, respectiv 4,4 miliarde lei, iar contribuțiile la șomaj se situează la 509 milioane lei.

Distribuția teritorială arată o concentrare majoră a datoriilor în București – 30,9 miliarde lei, adică aproape 40% din totalul național, urmat de Ilfov (7,3 miliarde lei) și Constanța (3,5 miliarde lei). Pe lângă Sibiu, județele cu datorii peste 2 miliarde lei includ Buzău și Hunedoara, în timp ce Covasna, Vâlcea și Sălaj înregistrează datorii sub 200 milioane lei.

Analiza pe domenii de activitate relevă că lucrările de construcții rămân principala sursă de datorii la stat. Companiile din construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale au cumulat 5,3 miliarde lei restanțe în T4/2025, fiind și domeniul cu cel mai mare număr de firme restante (5.992).

Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului a raportat datorii de 4,5 miliarde lei, urmat de comerțul cu ridicata specializat al altor produse, cu 2,8 miliarde lei.

Alte sectoare cu restanțe ridicate includ: industria chimică – 2,3 miliarde lei, activități de protecție și gardă – 1,9 miliarde lei, construcția de drumuri și căi ferate – 1,9 miliarde lei și transportul rutier de mărfuri – 1,7 miliarde lei.