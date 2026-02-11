fosta iubită a lui adrian kreiner a contestat arestul. joi e adusă în fața magistraților

Fosta concubină a lui Adrian Kreiner a fost arestată preventiv pentru 30 de zile pentru complicitate la omor calificat. Măsura a fost dispusă sâmbătă, iar Adriana Viliginschi a contestat-o. În cursul zilei de joi ea va fi prezentată în fața instanței.

Adriana Viliginschi a fost arestată preventiv, sâmbătă, pentru 30 de zile. Femeia a fost ridicată vineri din casa de pe strada Moldoveanu din Sibiu, unde a fost omorât concubinul ei, omul de afaceri Adrian Kreiner. Oamenii legii au reținut-o inițial pe Viliginschi, fiind deschis un dosar penal pentru complicitate la omor calificat, după ce ar fi ajutat-o pe o altă femeie, Amiana Paștină, să își omoare mama.

Potrivit procurorilor, Viliginschi i-a oferit acesteia „sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta”. Se pare că tot ea este cea care a sfătuit-o cu privire la sedativele pe care să i le administreze femeii astfel încât să intre în comă. Apoi, fosta concubină a lui Kreiner a consiliat-o, oferindu-i suport moral.

Femeia de 40 de ani a fost reținută vineri pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la omor calificat, iar sâmbătă a fost plasată în arest preventiv, contestând măsura. Joi după-amiază, ea va ajunge în fața magistraților Curții de Apel Alba Iulia, acolo unde se va judeca contestația.