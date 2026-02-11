gripa rămâne activă: aproape 300 de îmbolnăviri raportate la sibiu

În săptămâna 2-8 februarie 2026, activitatea virală a rămas aproape constantă față de săptămâna precedentă.

Totuși, s-a înregistrat o ușoară scădere a cazurilor de gripă și pneumopatii, în timp ce infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare au înregistrat o creștere modestă.

Gripă

În această perioadă au fost raportate 298 de cazuri de gripă, dintre care 29 confirmate prin teste de laborator (virus gripal tip A, la 13 femei și 16 bărbați, cu vârste între 16 și 93 de ani). Comparativ cu săptămâna anterioară, numărul cazurilor a scăzut cu 46, iar față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 260 de cazuri mai puțin.

Majoritatea formelor au fost ușoare și medii, dar 77 de persoane (25,83%) au necesitat internarea. Cele mai afectate categorii de vârstă sunt copiii între 5 și 14 ani și adulții activi (15-49 ani).

Un deces a fost raportat în această săptămână: o femeie de 74 de ani. De la începutul sezonului, au fost înregistrate 6 decese cauzate de gripă, la persoane cu vârste între 49 și 90 de ani.

Grupă de vârstă Total cazuri Internări Decese % internări 0-1 32 14 0 10,73% 2-4 57 8 0 19,12% 5-14 70 7 0 23,48% 15-49 75 10 0 25,16% 50-64 13 4 0 4,36% >65 51 34 1 17,11%

Infecții acute ale căilor respiratorii superioare

Numărul acestor infecții a crescut ușor față de săptămâna precedentă, ajungând la 1.926 de cazuri, cu forme ușoare în majoritate și doar 38 de internări (1,97%). Cele mai afectate grupe de vârstă sunt 5-14 ani și 15-49 ani. Comparativ cu perioada similară a sezonului trecut, s-au înregistrat 1.001 cazuri mai puțin.

Grupă de vârstă Total cazuri Internări Decese % internări 0-1 90 11 0 4,67% 2-4 282 13 0 14,64% 5-14 533 12 0 27,67% 15-49 789 2 0 40,96% 50-64 308 0 0 7,94% >65 96 0 0 4,10%

Pneumopatii

Numărul pneumopatiilor a scăzut ușor, fiind raportate 523 de cazuri, cu 173 de internări (33,07%). Cea mai afectată categorie rămâne populația de peste 65 de ani.

Grupă de vârstă Total cazuri Internări Decese % internări 0-1 56 26 0 10,70% 2-4 81 19 0 15,48% 5-14 82 10 0 15,67% 15-49 89 26 0 17,01% 50-64 85 29 0 16,25% >65 130 73 0 24,85%

Activitatea gripală și pneumonică prezintă ușoare scăderi, dar infecțiile respiratorii superioare cresc modest. Grupurile cele mai vulnerabile rămân copiii și persoanele vârstnice, iar recomandarea medicilor pentru sezonul rece rămâne vaccinarea și prevenția contactului cu persoane infectate.