lidl reacționează după ce un sibian a cumpărat cârnați expirați în magazinul din agnita: ce se întâmplă în continuare

Un sibian acuză că a găsit la vânzare un produs expirat în magazinul LIDL din Agnita și ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt verificate termenele de valabilitate. Contactat de Ora de Sibiu, LIDL România a transmis că au început verificările.

Rareș a semnalat o situație îngrijorătoare petrecută într-un magazin LIDL recent deschis în județul Sibiu. Acesta a declarat pentru Ora de Sibiu că, în data de 5 februarie 2026, a achiziționat cârnați de Pleșcoi expirați din magazinul LIDL Agnita, situat pe strada 1 Decembrie.

Potrivit acestuia, produsul avea termenul de valabilitate depășit din 25 ianuarie 2026, fiind expus la raft la mai bine de o săptămână după data expirării. Clientul spune că a observat acest lucru abia după ce a ajuns acasă.

„Mi se pare inacceptabil să se mai întâmple aceste neîngrijiri la un magazin recent deschis și cu o cantitate destul de mare de angajați. Dacă nu ne uităm pe dată și consumăm?”, a declarat Rareș Pascu pentru Ora de Sibiu, exprimându-și îngrijorarea cu privire la posibilele riscuri pentru consumatori.

Reacția LIDL România

Contactați de Ora de Sibiu, reprezentanții LIDL România au transmis că situația semnalată este analizată la nivel intern și că au fost deja demarate verificări suplimentare.

„Calitatea produselor este foarte importantă pentru noi, iar situația pe care ne-ați semnalat-o este deja în atenția colegilor responsabili, care fac toate verificările necesare pentru a înțelege cauzele pentru care acest produs ar fi putut fi disponibil pe rafturile noastre. Totodată, au fost realizate verificări suplimentare la nivel de magazin, iar colegii noștri au revizuit modul de aplicare a proceselor de verificare a prospețimii și a termenului de valabilitate a produselor, pentru a ne asigura că astfel de situații nu se vor repeta.

Dorim să vă asigurăm că Lidl România depune în permanență toate eforturile pentru a-și respecta promisiunea făcută clienților, de a oferi produse la cel mai bun raport calitate-preț. De aceea, la nivelul magazinelor noastre sunt implementate proceduri clare privind verificarea termenelor de valabilitate și a calității produselor, precum și controale regulate pe parcursul zilei”, au transmis reprezentanții companiei.