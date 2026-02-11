ministrul sănătății nu agrează micșorarea salariilor medicilor: „nu sunt de acord, pentru că știu ce înseamnă o noapte de gardă”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți seară, că se opune ferm unei abordări „pur contabile” în privința veniturilor personalului medical și respinge ideea unei tăieri de 10% a salariilor din sistem.

Oficialul a vorbit despre experiența sa profesională în secția de terapie intensivă, subliniind că munca din sănătate este una extrem de solicitantă și nu poate fi tratată prin simple calcule financiare.

„Eu am crescut profesional în secția de terapie intensivă, acolo unde am văzut moartea, acolo unde am învățat multe lucruri și unde am înțeles ce înseamnă o noapte de gardă, când viața unui om stă în mâinile tale. Așa cum am avut de-a lungul timpului poziția publică, sunt total împotriva tăierii paușale cu 10% în sistemul de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete.

Potrivit Mediafax, ministrul a precizat că susține introducerea unor criterii de performanță, însă nu este de acord cu reducerea uniformă a veniturilor.

„Sunt pentru plata în funcție de performanță și am avut întâlniri cu sindicatele pe această temă, dar mă declar total împotriva acestei abordări pur contabile, în care salariile sau veniturile personalului medical să fie reduse cu 10% fără să se țină cont de particularitățile sistemului de sănătate. Sistemul de sănătate are anumite particularități, este înainte de toate o zonă de siguranță națională. Nu vorbim despre un Excel în care niște calcule ies frumos, vorbim despre viața unor oameni care pot fi puși în pericol dacă nu suntem atenți la aceste nuanțe și la aceste detalii”, a mai spus ministrul.

Ministrul a confirmat că, în prezent, există o propunere de reducere cu 10% a salariilor medicilor și asistentelor, măsură inclusă într-un proiect de ordonanță de urgență aflat în transparență publică la Ministerul Dezvoltării. Potrivit acestuia, în document sistemul de sănătate este tratat pe același palier cu restul administrației publice.