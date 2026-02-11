moșii de iarnă, la sibiu: slujbe de pomenire în toate bisericile din oraș

Creștinii ortodocși din Sibiu vor marca sâmbătă, 14 februarie, Moșii de iarnă, zi cunoscută și sub numele de Sâmbăta Morților. Cu această ocazie, în toate bisericile din municipiu vor fi oficiate Sfânta Liturghie și slujba Parastasului pentru pomenirea celor adormiți.

Moșii de iarnă reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire generală a morților din calendarul ortodox. La Sibiu, credincioșii sunt așteptați, sâmbătă, să participe la slujbe și să aducă ofrande pentru sufletele celor trecuți la cele veșnice, păstrând astfel tradiția bisericească și obiceiurile locale.

„Suntem datori să ne rugăm pentru cei adormiți în Domnul, după cum ne îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur: «Să ne rugăm pentru cei adormiți, iar dacă cel adormit este păcătos, să i se dezlege păcatele, iar dacă este un drept, să câștige prinos de plată și să mijlocească la Dumnezeu pentru noi»”, a transmis preotul Ovidiu Ioan.

La majoritatea bisericilor din Sibiu, Sfânta Liturghie va începe la ora 8:30, iar de la ora 9:30 va fi oficiată slujba de pomenire a celor adormiți.

În fiecare an, și în bisericile din Sibiu, credincioșii organizează parastase pentru sufletele celor dragi. Pe lângă pomenirile individuale, Biserica a rânduit și zile speciale de pomenire generală, iar Moșii de iarnă sunt printre cele mai importante astfel de momente.

Moșii de iarnă sunt prăznuiți înainte de Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, cunoscută și ca Lăsatul Secului de Carne pentru intrarea în Postul Paștelui, care în 2026 va fi marcată pe 15 februarie. Astfel, în calendarul ortodox, ziua de 14 februarie 2026 este dedicată pomenirii generale a celor adormiți.

Moșii de iarnă deschid seria celor șapte sâmbete ale morților din acest an, perioadă care se va încheia cu Sâmbăta lui Lazăr, în ajunul Duminicii Floriilor.



