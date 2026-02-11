profesorul de nota 10 care predă în satele sibiului, lansează o carte despre datini și iubire: ,,m-au impresionat poveștile bătrânilor”

Profesor de Religie Ortodoxă și cântăreț pasionat, Răzvan, se remarcă atât prin excelența academică, cât și prin dragostea pentru folclor și tradiție. Tânărul dascăl sibian a obținut impresionanta notă 9,90 la examenul de titularizare și a publicat deja mai multe volume dedicate spiritualității și culturii românești. Acum, el își lansează cel mai recent volum.

Răzvan Băzărîncă, tânărul profesor de Religie Ortodoxă, va lansa pe 14 februarie 2026, la sediul de pe Strada Livezi nr. 55 din Sibiu, volumul său recent „În hora nunții – între datină, vers și dor”. Evenimentul se va desfășura într-un cadru autentic, cu invitați purtând costume populare, și va fi dedicat valorilor etnografice și patrimoniului românesc.

Un profesor cu o chemare din copilărie

Experiența lui Răzvan la catedră a început în 2022, în comunități izolate ale județului Sibiu – Ațel, Vurpăr și Merghindeal. Legătura sa profundă cu spiritualitatea a început încă din copilărie, sub îndrumarea bunicii Maria: „Automat m-am îndrăgostit de acel Rai pregustător Raiului, care ne va aștepta pe toți!”, povestește el.

Profesorul afirmă că vocația sa nu a fost aleasă, ci născută: „Spun eu că m-am născut cu această vocație, nu am visat altceva decât să devin preot… toată copilăria mea este cuprinsă într-un triunghi: Dumnezeu – Biserică – slujbe!”.

Detalii aici- Povestea dascălului care a luat 9,90 la titularizare și predă religia la 3 școli din satele Sibiului. Răzvan: ,,M-am născut cu această vocație”

Lansare culturală: datină, muzică și dans

Evenimentul de lansare promite să fie o adevărată sărbătoare a tradițiilor românești. Publicul va putea participa la discuții etnologice, folclorice și filologice inspirate de carte, va viziona filmul documentar „Nunta în Malaia” (1975–1980) și va admira o expoziție de fotografie alb-negru. Atmosfera va fi întreținută de momente coregrafice tradiționale, susținute de ansamblurile „Ceata junilor”, „Ioan Macrea” și „Purtata Secașelor”. Invitarea participanților să vină în costume populare face ca evenimentul să fie și un omagiu adus valorilor autentice românești.

O carte dedicată familiei și tradiției

„În hora nunții” este o antologie care promovează familia și obiceiurile nunții tradiționale românești. Cartea adună versuri pline de emoție, lacrimi și umor simplist, reflectând iubirea, truda și dorul țăranului român.

Autorul evidențiază legătura omului cu pământul și spiritualitatea: „Iubirea față de frumos și simplu, dar și înțelepciunea dobândită din munca pământului creează prototipul omului tradiționalist, al celui care promovează valorile morale unitare și continuitatea firului divin: creare, creștere, iubire și dăruire.”

Reîntoarcerea la rădăcini

Pentru a aduna materialul cărții, Răzvan Băzărîncă a călătorit prin satele României, strângând strigături, versuri și obiceiuri de la bătrânii locului.

„A culege folclor înseamnă a strânge polen de pe aripile sufletului și a-l risipi ușor în cuget, ca primii fulgi de zăpadă”, explică profesorul. Cartea invită cititorul la o călătorie în timp, în lumea satului românesc, unde nunta reprezenta punctul central al comunității, unind familii, vecini și generații.

Continuarea unei pasiuni literare

Noul volum se alătură celor lansate anterior, consolidând pasiunea autorului pentru folclor și tradiție. Prin „În hora nunții”, Răzvan Băzărîncă readuce cititorilor frumusețea vremurilor apuse, dar și emoția autentică a nunților tradiționale românești.

O invitație la autenticitate

Evenimentul de pe 14 februarie este mai mult decât o lansare de carte – este un prilej de a celebra tradiția și spiritualitatea românească. Autorul invită publicul să îmbrace ia populară și să participe la un periplu cultural ce combină muzica, dansul și datina, sub semnul credinței și al bucuriei de a fi împreună.

„Așadar, să înceapă nunta, și, fiind creștini, totul pornește cu Dumnezeu”, subliniază profesorul, amintind că fiecare ritual tradițional păstrează legătura sacră între oameni și divinitate.