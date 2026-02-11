raluca turcan, mesaj tranșant după noua amânare a ccr: „sancționarea cu 10 la sută din indemnizație pentru o absență nemotivată”

Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan, a transmis un mesaj public prin care reamintește că a depus deja în Parlament un proiect de lege ce vizează responsabilizarea judecătorilor Curții Constituționale a României.

Potrivit acesteia, inițiativa legislativă obligă explicit judecătorii CCR să participe la ședințele de plen și prevede sancționarea cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență nemotivată. Totodată, proiectul introduce posibilitatea revocării din funcție de către autoritatea care i-a numit, în cazul în care un judecător absentează nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv sau nu își poate exercita atribuțiile pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

Mesajul integral al Deputatului de Sibiu, Raluca Turcan

„Reamintesc că am depus un proiect de lege care obligă explicit judecătorii CCR să participe la ședințele plenului, prevede sancționarea cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență nemotivată și introduce posibilitatea revocării de către autoritatea care i-a numit dacă absentează nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv sau nu își pot exercita funcția mai mult de 90 de zile.

Intenționez să amendez acest proiect de lege în Parlament, astfel încât judecătorii CCR să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!

România riscă să piardă bani europeni – nu puțini, ci 231 milioane de euro – și credibilitate externă din cauza unor tergiversări care nu au nicio legătură cu fondul juridic al problemelor. Când deciziile sunt amânate la nesfârșit, acum costul îl plătesc românii. Nu judecătorii CCR. E important să schimbăm această situație!

Funcția publică nu este un privilegiu fără răspundere. Iar românii nu trebuie să plătească prețul unor jocuri instituționale, în interes politic, care țin țara pe loc!

Articolul 52, alin 3, din Constituția României prevede că:

“Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență.” transmite Raluca Turcan