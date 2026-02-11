s-au mărit tarifele pentru comercianții din piețele din sibiu. creșteri între 1 și 4 lei

De la 1 februarie, comerciații și producătorii care își vând produsele în piețele din Sibiu plătesc mai mult cu până la 2 lei pentru închirierea meselor. Astfel, tarifele au crescut odată cu rata inflației, calculată la 9%.

Comercianții din Piața Rahova și Piața Cibin plătesc, începând cu luna februarie, cu 2 lei mai mult pentru închirierea meselor. În Piața Vasile Aron închirierea meselor a crescut cu 1 leu, iar a standurilor a crescut cu 2 lei.

Tariful pentru închirierea platourilor de peste 50 mp a crescut de la 2.903/lună + 0,6 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 50 mp la 3.164 lei/lună + 0,7 lei/mp/zi pentru fiecare mp care depășește 50 mp. De asemenea, tariful pentru închirierea meselor de beton din Piața Cibin a crescut de la 25 lei pe zi la 27 lei pe zi, iar pentru închirierea meselor de beton din Piața Rahova comercianții nu mai plătesc 25 lei pe zi, ci 27 lei pe zi.

Tariful pentru închirierea standurilor din Piața V. Aaron a crescut de la 23 la 25 lei pe zi, iar cel pentru închirierea meselor a cresut de la 13 la 14 lei pe zi.

Tariful pentru închirierea standurilor de flori din piața Cibin s-a majorat de la 45 la 49 lei pe zi, iar tariful pentru închirierea standurilor de legume și fructe a crescut de la 40 la 44 lei pe zi.

De asemenea, de la începutul lunii februarie, tariful pentru intrarea persoanelor în Piața Obor a devenit 2 lei față de 1 leu cât era anul trecut. Tariful de parcare în Obor a crescut și el, de la 7 la 8 lei pe zi.

Tariful de intrare la WC public în piețe rămâne 1 leu.