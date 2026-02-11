s-au pus în vânzare biletele pentru meciul fc hermannstadt - cfr cluj: prețuri accesibile

FC Hermannstadt a pus la vânzare online biletele pentru meciul cu CFR Cluj, care se va disputa pe ”Municipal”, pe data de 16 februarie, de la ora 17.00.

Pe platforma Bilete.ro sunt disponibile începând de miercuri biletele pentru meciul FC Hermannstadt – CFR Cluj, din etapa a 27-a a Superligii.

După ce prețul biletelor a fost dublat la jocurile de mare interes cu Rapid și Dinamo, la meciul cu CFR Cluj, costul tichetelor revine la normal.

Astfel, prețul biletelor la meciul din 16 februarie este diferențiat în funcție de zonă: Tribuna 1 – 50 lei, Tribuna 2 – 40 lei și Peluze – 20 lei. La Tribuna 2 există în continuare varianta ”Family Zone”, unde adultul poate lua copilului bilet la jumătate de preț, cu loc alăturat.

Copiii sub 6 ani au intrarea gratuită, dar nu au loc alocat, așa că este recomandat să stea în brațele părinților sau însoțitorului.

CFR Cluj este cea mai în formă echipă din campionat, având 7 victorii consecutive sub comanda lui Daniel Pancu. Sibienii sunt cei mai slabi din campionat pe teren propriu, unde au adunat doar 7 puncte din 13 meciuri, mai puține și decât Metaloglobus.

Program casa de bilete a Stadionului Municipal Sibiu:

-Sâmbătă, 14 februarie: orele 15.00 – 19.00

-Duminică, 15 februarie: orele 15.00 – 19.00

-Luni, 16 februarie: începând cu ora 14.00