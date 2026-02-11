s-au tras la sorți barajele pentru promovarea în liga 3. adversar dificil pentru campioana sibiului

Campioana Superligii Sibiu va juca la ”barajul” de promovare în Liga 3 cu campioana din Brașov.

Repartizat pe criterii geografie în Regiunea 3 Centru, Sibiul va juca ”baraj” de promovare la Liga 3 cu Brașov. Conform tragerii la sorți efectuată miercuri la sediul FRF, campioana Sibiului va juca pe teren propriu manșa tur.

Jocurile de baraj se vor desfășura în sistem eliminatoriu, tur-retur, pe 20 iunie 2026 (ora 18:00), respectiv 27 iunie 2026 (ora 17:30).

În ediția 2026-2027 a Ligii 3 vor promova cele 21 de echipe câștigătoare ale jocurilor de baraj dintre cele 42 de campionate județele declarate de Asociațiile Județene de Fotbal, respectiv Asociația Municipală de Fotbal București.

Regulamentul prevede anumite condiții de participare la jocurile de baraj: personalitate juridică și/sau Certificatul de Identiate Sportivă eliberat de MTS și cel puțin Categoria III – Bronze în cadrul Evaluării Centrului de Copii și Juniori Fotbal Amator. În cazul în care o campioană județeană nu îndeplinește condițiile, jocurile de baraj nu se vor disputa, urmând ca echipa adversă, dacă îndeplinește condițiile de participare, să fie declarată câștigătoare.

CSM Corona, favorită la Brașov

În sezonul regular din Superliga Sibiu, Păltiniș Rășinari e lider (33 puncte), urmată de ACS Bradu (30 puncte), Interstar Sibiu (26 puncte), Voința Sibiu (26 puncte) și FC Agnita (25 puncte). Cum primele patru clasate intră în play-off cu punctajul înjumătățit, campioana se va decide în ultima fază, deznodământul fiind greu de anticipat.

În Liga 4 Brașov, lider este CSM Corona Brașov (34 puncte), urmată de Măgura Codlea (32 puncte), între cele două echipe dându-se lupta pentru titlul județean. Codlea este antrenată din această iarnă de fostul antrenor al Interului Sibiu, Călin Moldovan, dar CSM Corona este favorită la primul loc.