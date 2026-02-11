servicii sociale extinse în 2026, la sibiu. accent pe copii vulnerabili și persoane cu dizabilități

Instituția Prefectului – Județul Sibiu a organizat astăzi, 11 februarie, ședința ordinară a Comisiei Județene privind Incluziunea Socială Sibiu, prezidată de prefectul județului Sibiu, domnul Mircea Dorin Crețu.

Pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea și avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Sibiu pentru anul 2026.

Planul a fost prezentat de doamna Adela Teodora Demian, manager public în cadrul DGASPC Sibiu, care a detaliat prioritățile și măsurile propuse pentru 2026, structurate pe principalele domenii de intervenție socială:

Protecția copilului

Pentru anul 2026, se urmărește creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale și îmbunătățirea calității acestora, prin:

asigurarea funcționării centrelor de zi pentru copii cu dizabilități și familiile acestora, inclusiv Centrul de zi „Răzvana”, Centrul „Bujorul de munte” și Centrul de consiliere „Iasmina”;

continuarea furnizării serviciilor de tip centru maternal, pentru prevenirea instituționalizării copiilor;

dezvoltarea serviciilor de îngrijire de tip familial și promovarea recrutării de asistenți maternali și familii de plasament;

asigurarea îndrumării metodologice a serviciilor publice de asistență socială pentru prevenirea separării copilului de familie;

implementarea măsurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de violență asupra copilului, inclusiv abuz, neglijare, exploatare sau bullying, precum și intervenții în regim de urgență.

Persoanele adulte cu dizabilități

Se pune accent pe dezinstituționalizare și integrare în comunitate, prin:

furnizarea de servicii de consiliere și sprijin pentru integrarea socială și socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilități;

elaborarea și publicarea unui plan județean de dezinstituționalizare;

reorganizarea sau contractarea unor servicii sociale de tip centru pentru viață independentă;

înființarea sau contractarea serviciilor de tip „echipă mobilă” pentru sprijinirea persoanelor reintegrate în comunitate;

dezvoltarea serviciului „Rețeaua de asistenți personali profesioniști”, pentru susținerea dezinstituționalizării și prevenirea instituționalizării tinerilor cu dizabilități proveniți din sistemul de protecție specială.

Persoanele vârstnice

Pentru persoanele vârstnice sunt prevăzute:

servicii de informare, orientare, consiliere și sprijin pentru exercitarea drepturilor garantate de lege;

reorganizarea sau înființarea unor servicii sociale rezidențiale – cămine pentru persoane vârstnice, în funcție de nevoile identificate la nivel județean.

Planul anual de acțiune 2026 confirmă angajamentul autorităților din Sibiu de a investi în servicii sociale adaptate nevoilor comunității, cu accent pe grupurile vulnerabile.