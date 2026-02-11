simulările pentru bac și evaluarea națională 2026: ministerul educației a făcut publice programele

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat programele pentru simulările examenelor naționale din acest an, a anunțat miercuri Ministerul Educației.

Simulările vor avea loc în luna martie 2026:

16-18 martie: probele scrise pentru simularea Evaluării Naționale

23-26 martie: probele scrise pentru simularea Bacalaureatului

Simularea Evaluării Naționale va include disciplinele:

Limba și literatura română

Limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale)

Matematică

Simularea Bacalaureatului va include disciplinele:

Limba și literatura română

Limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale)

Matematică, Istorie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, Argumentare și Comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie

Programele complete aprobate pentru simulări sunt disponibile online, la adresa: https://subiecte.edu.ro/2026/simulare/legislatie/

FOTO https://www.euronews.ro/