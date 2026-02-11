șofer beat și fără permis din mediaș, plasat sub control judiciar după două accidente

În cursul zilei de ieri, 10 februarie, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de un bărbat în vârstă de 45 de ani.

Acesta este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Mai exact, incidentul a avut loc în noaptea de 9 februarie, în jurul orei 04:10, pe DN 14, unde polițiștii rutieri au depistat o autoutilitară avariată, cu partea frontală într-un șanț de irigare. Lângă vehicul au fost identificați doi localnici, un tânăr de 18 ani și bărbatul de 45 de ani, care a coborât de pe scaunul șoferului. Inițial, aceștia au susținut că o altă persoană ar fi condus autoutilitara și ar fi fugit de la fața locului.

Investigațiile polițiștilor au arătat că bărbatul de 45 de ani a condus autoutilitara pe strada Grădinii din localitatea Axente Sever și, la intersecția cu DN 14, a virat la stânga, ieșind în afara părții carosabile și ajungând într-un șanț. Verificările au confirmat că acesta nu deține permis de conducere și a refuzat testarea alcoolscopică, precum și recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.