tâlhărie după petrecere: tânăr reținut după ce i-a furat lanțul unui sibian / video

Un tânăr de 26 de ani a fost reținut pentru tâlhărie calificată. Acesta i-a furat lanțul de aur unui sibian în vârstă de 53 de ani. Totul s-a întâmplat după cei doi au consumat băuturi alcoolice împreună.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au reținut, în 11 februarie, un tânăr de 26 de ani din Sibiu, cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. Totul s-a întâmplat după un chef într-un apartament din Cisnădie.

„În urma investigațiilor și a activităților specifice efectuate de către polițiști a rezultat faptul că în noaptea din 10/11 ianuarie a.c., bărbatul de 53 de ani se afla împreună cu mai multe persoane într-un imobil din localitatea Cisnădie, unde ar fi consumat băuturi alcoolice. Spre dimineață, acesta a părăsit imobilul, însoțit de un tânăr de 26 de ani care l-ar fi condus spre casă, iar în apropierea locuinței, tânărul i-ar fi smuls lanțul de aur de la gât”, informează Alecsandra Rugaci, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Bărbatul lăsat fără lanțul de aur a sunat la 112 miercuri, în jurul orei 07:00, și a anunțat ce a pățit.

În baza probatoriului administrat, s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore a tânărului, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, urmând ca, la finalizarea anchetei, să fie propuse măsurile legale.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.