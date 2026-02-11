trafic deviat la apoldu de jos: a fost demolat vechiul pod și începe construcția unuia modern / foto

Autoritățile au demolat vechiul pod de la ieșirea spre Ludoș și au început lucrările de modernizare pe DJ 106G.

Lucrările se desfășoară pe tronsonul Apoldu de Jos – Ludoș – Gusu – Dealul Bogatului și face parte dintr-o investiție de 45,6 milioane de lei, realizată prin Programul „Anghel Saligny”.

Pod nou la Apoldu de Jos – vechiul pod de la ieșirea spre Ludoș a fost demolat, iar în locul lui se va construi unul modern, adaptat nevoilor de astăzi. Circulația în zonă este deviată pe străzile laterale pentru desfășurarea în siguranță a lucrărilor.

Lucrări pe drum – în paralel, se intervine pe un sector de 5 kilometri la ieșirea din Gusu, zona Dealul Bogatului.

Proiectul vizează modernizarea 13,5 kilometri de drum județean, pentru a asigura siguranță și confort comunităților din județul Sibiu. Autoritățile subliniază că investiția aduce beneficii directe locuitorilor și infrastructurii locale.

Conducătorii auto sunt rugați să respecte noile indicatoare și să circule cu prudență în preajma utilajelor de construcții.