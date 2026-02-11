un șofer beat nu a putut ține drept volanul la mediaș: a lovit o mașină și un gard

În cursul zilei de ieri, 10 februarie, în jurul orei 21:00, un tânăr de 27 de ani din Copșa Mică a provocat două incidente rutiere în municipiul Mediaș.
Potrivit polițiștilor, acesta ar fi efectuat manevra de mers înapoi pe strada Strugurilor fără a se asigura corespunzător, intrând în coliziune cu o mașină parcată. Ulterior, tânărul și-a continuat deplasarea pe strada Hațeg, unde a acroșat un gard metalic aflat pe același sens de mers. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.
Testarea alcoolscopică a indicat un rezultat de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală, unde i s-au prelevat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.
