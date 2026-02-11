vin vestiarele pentru cea mai nouă bază sportivă a sibiului: primăria a semnat contractul

Primăria a cumpărat vestiare moderne pentru a dota cea mai nouă bază sportivă a Sibiului. Contractul a fost semnat cu o firmă din județul Cluj.

Serviciul Public Sport și Agrement din cadrul Primăriei Sibiu a achiziționat prin licitație două vestiare modulare, ce vor fi amplasate în Baza Sportivă Obor. Ele vor fi folosite de fotbaliștii din Liga 3.

Estimat inițial la 400.000 de lei, valoarea atribuită a contractului a fost în final mult mai mică, respectiv 179.881 lei. Firma câștigătoare este SBN Solutions SRL și are sediul în Câmpia Turzii.

Vestiarele, de tip container, vor fi amplasate în proximitatea terenului de fotbal din bază. În interior vor exista grupuri sanitare și un vestiar open space. Garanția minimă va fi de 12 luni de la semnarea procesului verbal de recepție.