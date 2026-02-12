În cadrul conferinței de presă în care a prezentat bilanțul de activitate al IPJ Sibiu, chestorul Tiberiu Ivancea a declarat că principala provocare a momentului pentru polițiști o reprezintă infracțiunile informatice. Totodată, numărul accidentelor grave a crescut semnificativ.

În cursul anului 2025, în județul Sibiu s-au înregistrat 95 de accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 25 de persoane și rănirea gravă a 73. Comparativ cu anul 2024, numărul accidentelor grave a crescut cu 20 la sută, iar cel al persoanelor rănite grav cu 14 la sută. În schimb, numărul persoanelor decedate a scăzut cu patru.

Principalele cauze ale accidentelor grave au fost traversarea neregulamentară a pietonilor, indisciplina bicicliștilor, viteza neadaptată și neacordarea priorității pietonilor.

Pe lângă accidente rutiere grave, tâlhării, infracțiunile informatice reprezintă principala provocare cu care se confruntă Poliția Sibiu. În ceea ce privește infracțiunile informatice, acestea au scăzut cu 64 de fapte (-12%), fiind înregistrate 479 de dosare penale pe această linie.

„Este provocarea momentului pentru noi. O parte dintre ele, dar într-o măsură destul de mică, aproximativ 10-15%. De ce atât de puține? Pentru că sunt infracțiuni cu un mod de operare deosebit, săvârșite în special în mediul online, prin diferite metode care sunt destul de dificil de investigat și durează mult investigarea acestui gen de infracțiuni. În momentul de față, patru colegi lucrează la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității, iar dosarele cu prejudicii mai mici sunt repartizate și altor colegi din județ”, a declarat Ivancea.

Sute de sibieni au fost sancționați pentru apelarea falsă la 112. În 2025, polițiștii sibieni au intervenit la peste 20.100 de sesizări, dintre care 17.335 au fost primite prin Sistemul Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Totodată, au fost aplicate peste 790 de sancțiuni contravenționale pentru apelare abuzivă sau falsă la 112, în valoare totală de peste 1.200.000 de lei.

Arme și substanțe periculoase, confiscate

Pe linia armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, serviciile specializate au organizat 108 acțiuni și au participat la 5 acțiuni naționale. Au fost efectuate 306 controale directe și 25 de verificări pe linia armelor, explozivilor și substanțelor periculoase.

În 2025 s-a lucrat în 291 de dosare penale, au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale în valoare de 30.602 lei și s-a dispus anularea dreptului de a purta și folosi arme și muniții în cazul a 33 de deținători.

De asemenea, au fost confiscate: 57 de arme de foc, 476 de bucăți de muniție, 625 kg de articole pirotehnice, 4 proiectile/grenade și peste 204 tone de deșeuri periculoase, printre „capturi”.