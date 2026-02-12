cadastrare gratuită la sibiu: ce documente trebuie să pregătească proprietarii

Și în acest an, Primăria Sibiu organizează o campanie de înscriere gratuită a terenurilor în sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

În parteneriat cu S.C. TOPO LAND GIS S.R.L. și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu, în această etapă, cea de-a XIII-a, vor începe lucrările de înregistrare sistematică pe următoarele sectoare cadastrale:

Sectorul 2, localizat în municipiul Sibiu, între cartierele Viile Sibiului și Veterani (tarlalele nr. 1, 2, 3, 86, 92, 93, 99, 100, 101)

Sectorul 62, tarlaua 1 din stațiunea Păltiniș.

În perioada 17 februarie – 20 martie, proprietarii/posesorii acestor terenuri se pot prezenta la Primăria Municipiului Sibiu, sediul din Piața Mică nr. 25, cam. P05, la Registrul Agricol, de luni până joi, în intervalul orar 8.00-16.00, iar vineri între orele 8.00 -13.00, cu următoarele documente în copie legalizată de un notar public:

acte juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conțin modificări ale configurației imobilelor sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile;

acte de identitate;

acte de stare civilă;

acte doveditoare ale dreptului de proprietate (titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contract de vânzare-cumpărare etc.);

acte de partaj;

hotărâri judecătorești definitive;

extras de Carte Funciară.

Ce beneficii au cetățenii dacă se înscriu în acest program:

își înregistrează GRATUIT terenul în cadastru și cartea funciară;

vor fi proprietari cu acte în regulă asupra terenurilor;

lasă moștenire copiilor o proprietate sigură;

pot obține rapid credite bancare;

pot vinde proprietatea rapid și sigur;

sunt protejați de orice conflict legat de respectiva proprietate;

pot accesa ușor fonduri europene.

Primăria Sibiu participă la acest program național din anul 2021, până în prezent fiind deja înscrise 688 de terenuri. Pe lângă această etapă a XIII-a, alte 3 etape ale programului sunt în derulare în prezent.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartiment Cadastru, la nr. de tel: 0269-208.965 sau de la Compartiment Patrimoniu, la nr. de tel. 0269-208.825. Pentru situațiile în care sunt necesare audiențe, înscrierile se fac pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu, la secțiunea Programări online – Programări audiențe – Direcția Patrimoniu și Cadastru (https://sibiu.ro/primaria/programari).