ce a ieșit din dezbaterea despre noul spital al sibiului. turcan: „mizerii, minciuni, manipulări, lături”. trif: „s-a renunțat la bani dintr-o frustrare” / video

Dezbaterea despre parcursul proiectului noului spital județean al Sibiului a venit la pachet și cu acuzații și înțepături între liberali și social-democrați. Pe de o parte, Raluca Turcan (deputat PNL) și Daniela Cîmpean (președinta Consiliului Județean) au argumentat că documentele arată clar de către cine a fost blocat proiectul, iar pe de altă parte Bogdan Trif (deputat PSD) a precizat că s-a renunțat la o sumă mare de bani „dintr-o frustrare”. Parlamentarii de Sibiu ar urma să își dea o nouă întâlnire peste 30 de zile, timp în care vor analiza cele 3 variante de finanțare propuse de șefa CJ.

Dezbaterea privind parcursul proiectului noului spital județean a avut loc joi, 12 februarie, de la ora 13:00, în Sala Senatului din cadrul Facultății de Medicină din Sibiu și a durat mai bine de două ore. Doar trei parlamentari au dat curs invitației Danielei Cîmpean, respectiv Raluca Turcan (deputat PNL), Bogdan Trif (deputat PSD) și Adrian Echert (deputat USR). Prezent la discuții a fost și Constantin Șovăială, liderul Forța Dreptei. De asemenea, au fost la masa discuțiilor și vicepreședinții CJ Sibiu.

În prima jumătate de oră, președinta CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, a amintit parcursul proiectului noului spital, iar ulterior a prezentat cele 3 variante care pot fi luate în calcul pentru a primi finanțare pentru unitatea spitalicească mult așteptată, de atâția ani, de sibieni.

Fiecare parlamentar ar fi trebuit apoi, potrivit temei dezbaterii, să spună concret ce a făcut pentru ca spitalul să poată fi construit. Dar discuțiile au degenerat și s-au transformat rapid într-un ciclu de acuzații între două tabere, PSD și PNL.

Trif: „Dacă continuăm că PSD e de vină…”

Bogdan Trif, deputat PSD, a precizat că, dacă Consiliul Județean și-ar fi făcut treaba, noul spital județean ar fi fost ridicat deja. El a mai adăugat că s-au făcut multe greșeli, iar ele trebuie asumate. Trif a spus că „se încearcă denaturarea adevărului”, prin punerea întregii vine pe umerii PSD. „Acum dăm din colț în colț și sunt slabe șansele la ora actuală, pentru că am văzut cum e deficitul. O să fie mai greu să luăm bani de la bugetul statului ca să finanțăm spitalul. Nu e imposibil, o să încercăm să găsim soluții. Dar dacă continuăm că PSD e de vină…”, a spus acesta.

Trif a insistat pe ideea că Sibiul a avut șansa să primească 200 de milioane de euro pentru spital, însă conducerea Consiliului Județean a refuzat această variantă, fiindcă ar fi presupus împărțirea proiectului în mai multe bucăți. „Trebuie să reparăm ceea ce nu s-a făcut de mulți ani de zile. Trebuie să găsim soluții. Nu avem nicio scuză și o să fim judecați cu toții la pachet. Degeaba au spus atunci că au sursă de finanțare, realitatea i-a contrazis. Sibiul a avut 200 milioane de euro. O să aibă susținere din partea noastră 100%. Nu sunt alte surse de finanțare acum decât cele enunțate. (…) Am avut forță politică și s-au alocat 200 milioane de euro pentru spital. Ați văzut, s-a renunțat la acei bani dintr-o anumită frustrare. Mie mi se par mizerii acele declarații de pe pancartele de pe Drumul Hoților ale unora de la prezidiu când spuneau că spitalul se va face și că există finanțare. (…) Se tot reiterează, și sunt obligat să răspund, că miniștrii PSD au pus piedici. Ministrul Sănătății, și o spun foarte clar și răspicat, atunci când a luat decizia, a fost una luată în coaliție, s-a consultat cu premierul PNL de la acea vreme și a alocat Sibiului suma de 200 milioane de euro. Este o sumă uriașă la care s-a dat cu piciorul. Nici vorbă ca PSD să saboteze”, a spus Bogdan Trif.

Turcan: „Mizerii, minciuni, manipulări, lături, atacuri suburbane”

Spre finalul dezbaterii, Raluca Turcan (deputat PNL) s-a arătat deranjată de afirmațiile făcute de Bogdan Trif, precizând că „sănătatea comunității sibiene este profund alterată de mizerii debitate în momente de cumpănă”.

„Aș încerca un răspuns pe argumente, dar vă mărturisesc că, după această dezbatere, mi se confirmă că și la Sibiu a ajuns o degradare a dezbaterii și discursului public. La nivel național o vedem, însă într-o discuție pe documente, pe acte normative, pe argumente, pe semnături, pe nume și prenume, să fie în permanență cineva care să vorbească de mamă și de tată și să jignească până în măduva oaselor, mi se pare regretabil că am ajuns în Sibiu să trăim această atmosferă. Pentru că v-am spus că îmi place matematica și să demonstrez la final conținutul unei probleme, în spațiul public, de fiecare dată când apar lucruri serioase, fie că vorbim de spital, de zonă metropolitană, de proiecte de investiții, apar în permanență mizerii, minciuni, manipulări, lături, atacuri suburbane. Iar astăzi le-am văzut verbalizate de către un om politic. Lucrul acesta mi se pare că ar trebui să urmărească orice încercare de acum înainte de a purta un dialog pe lucruri concrete.

Președinta CJ a prezentat că sunt variante de luat în calcul. Orice discuție în detaliu e prematură. Suntem oameni care își pun creierul în funcțiune pentru a găsi soluții, nu pentru a bloca. Parteneriatul public-privat este o variantă de lucru funcțională în alte țări. Poate să fie o variantă, detaliile, evident, sunt prezentate în momentul în care s-ar opta pentru această variantă. Au mai fost și alte posibilități, putem să sperăm și la buget național, că doar până la urmă, cei care nu cunosc foarte multe pot să spună asta. (…) De unde? Avem și responsabilitatea când lansăm o provocare să zicem și de unde? Când noi vorbim de reducerea deficitului, de insuficiența banilor pentru cheltuieli pressante, noi să venim într-o dezbatere publică și să zicem în doi peri că e posibil și bugetul național. Greu, greu. Ca să conchid, sunt variante de luat în calcul. Detaliile sunt prezentate în momentul în care se conturează clar. (…) Astăzi am avut o dovadă că sănătatea comunității sibiene este profund alterată de mizerii care se pot debita în momente de cumpănă și în momente în care vrem să aflăm adevărul”, a spus Raluca Turcan.

Cîmpean: „Nu am orgolii. V-am chemat aici să batem palma”

De la prezidiu, Daniela Cîmpean a mărturisit că nu are orgolii și că vrea să bată palma cu parlamentarii sibieni pentru ca proiectul spitalului să fie realizat. Ea i-a îndemnat pe cetățeni să consulte documentele publice pentru a afla parcursul proiectului.

„N-am avut niciodată cu nimeni nicio problemă. Sunt fără orgolii, pentru că am înțeles când am venit președintă, că dincolo de orice orgoliu personal este interesul sibienilor, iar pentru ei trebuie să înghit multe lucruri. Dar, totodată, am o rigoare pe lucruri făcute ca la carte, pe promisiuni respectate. Am promis că vrem să facem acest proiect și am făcut tot ce a ținut de noi la CJ să ajungem să se realizeze. Nu vorbele și afirmațiile de aici sunt importante. Urmați cursul documentelor care sunt publice. (…) Am chemat pe toată lumea aici să batem palma pentru un proiect pentru sibieni”, a spus Daniela Cîmpean.

Raluca Turcan a mai adăugat că în spațiul public sunt aruncate „minciuni, prostii, lături”, care nu pot contrazice niște documente oficiale.

La finalul dezbaterii, Bogdan Trif (PSD) și-a strâns mâna cu toți politicienii prezenți, mai puțin cu Raluca Turcan (PNL) care s-a ridicat de la masă fără să îl privească.